La PNP investiga el hecho como un cobro de cupos. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

Los ataques contra vehículos urbanos continúan. Un sicario disparó a plena luz del día contra un chofer de la Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A. (Etssacocsa), también conocida como ‘Los Azules de Collique’ en Comas.

