Los ataques contra vehículos urbanos continúan. Un sicario disparó a plena luz del día contra un chofer de la Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A. (Etssacocsa), también conocida como ‘Los Azules de Collique’ en Comas.

Hesen Yunder Ávila Cueva, de 59 años, fue agredido brutalmente en el cruce de las avenidas Lima y San Felipe. Tras el ataque, el criminal dejó una carta extorsiva.

Imágenes de las cámaras de seguridad revelan cuando el criminal finge ser un pasajeros revisando su celular y, en cuestión de segundos, saca su arma, aborda la unidad y, una vez adentro, dispara contra el chofer, para luego escapar con rumbo desconocido.

El sicario, que grabó todo el ataque con su celular, arrojó dentro de la unidad una carta extorsiva, dirigida a un sector de transportistas de la empresa Etssacocsa amenazando contra sus vidas, sino pagaban cupo.

Chofer fue llevado a hospital

Inmediamente, pasajeros y Serenazgo auxiliaron al conductor al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanece con pronóstico reservado. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones su familia evalúa llevarlo a otro nosocomio.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las diligencias para esclarecer este nuevo atentado contra la empresa Etssacocsa (el primero ocurrió la semana pasada frente a su cochera). Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitirán identificar al sicario y ubicar su paradero.

Otro conductor asesinado en San Bartolo

Ayer, por la noche, se registró otro ataque contra transportistas en Lima: un chofer de la empresa Servicios Guadulfo Silva Carvajal, conocida popularmente como ‘San Bartolo’, fue asesinado en el distrito de Lurín cuando terminaba sus servicios.