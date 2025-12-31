El presidente de la República, José Jerí, llegó a la ciudad de Cusco para supervisar las acciones de atención luego del choque entre dos trenes en el kilómetro 98, en el sector Pampacahua, en el tramo Machu Picchu – Ollantaytambo, que dejó como saldo un muerto y varios heridos de gravedad.
Al mandatario peruano lo acompañan el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez y los ministros de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Teresa Mera y de Transportes y Comunicaciones (MTC) Aldo Prieto.
Desde la cuenta X de Presidencia de la República se precisó que Jerí sostiene una reunión con autoridades regionales y locales, a fin de evaluar la situación actual y asegurar la continuidad de las medidas de respuesta y seguimiento frente a la emergencia.
En tanto, el MTC indicó que ya inició procedimientos administrativos para investigar las causas del accidente ferroviario que involucra a las empresas dueños de los tres, PeruRail e IncaRail, según informaron desde Ferrocarril Trasandino, empresa concesionaria de la vía del tren suroriente del país.
El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, a través de la Diresa Cusco y clínicas privadas, se movilizaron 12 ambulancias y profesionales de la salud para brindar atención inmediata a los pasajeros afectados por la colisión.
