La Asociación Peruana de Operadores de Turismo (APOTUR) expresó su “profunda consternación ante el lamentable accidente ferroviario” ocurrido en el sector de Pampacahua, kilómetro 94 de la vía Ollantaytambo–Machu Picchu, en la región Cusco.

En el hecho, señaló el gremio, “dos trenes de operadores ferroviarios colisionaron, generando consecuencias que afectan a trabajadores y pasajeros, entre ellos turistas nacionales y extranjeros”.

El MTC inició procedimientos administrativos y Mincetur activó la Red de Protección al Turista tras el accidente ferroviario registrado en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu. Foto: Minsa.

En su comunicado oficial, APOTUR indicó que, en este difícil momento, “extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias que atraviesan pérdidas y nuestra solidaridad a las personas afectadas”.

Además, reconoció “la labor inmediata de las autoridades competentes y servicios de emergencia”, que vienen atendiendo a los pasajeros y coordinando su traslado a centros médicos en Ollantaytambo y la ciudad del Cusco.

El gremio turístico también manifestó que “respetamos las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, que buscan esclarecer las causas del accidente y garantizar el debido proceso”.

En esa línea, reafirmó su disposición a “colaborar activamente con las autoridades competentes en todo lo que contribuya a la atención de los afectados y a la seguridad de los visitantes”.

Trenes de ruta a Machu Picchu chocan en Cusco y dejan a varios heridos. (Foto: Captura de video)

Asimismo, APOTUR subrayó su compromiso de “promover estándares de seguridad y prevención en la operación turística y ferroviaria, en coordinación con las empresas involucradas y los organismos reguladores”, así como de “mantener informados a nuestros asociados y al público en general sobre las medidas que se adopten”.

Finalmente, el pronunciamiento remarca que “el turismo en Cusco y la ruta hacia Machu Picchu constituye un patrimonio invaluable para el Perú y el mundo”. Por ello, el gremio instó a que “se refuercen los protocolos de seguridad y se garantice la confianza de los viajeros en este destino emblemático”.