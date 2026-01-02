El fuerte sismo de magnitud 6.5 ocurrido este viernes en México, considerado como “severo” por el Servicio Sismológico Nacional de ese país, no genera tsunami en el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú en su cuenta de Facebook.

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Publicación de la Marina de Guerra del Perú tras sismo en México | Facebook

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia de prensa matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

La mandataria precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.