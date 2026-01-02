Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. Foto: EFE/ Mario Guzmán
Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. Foto: EFE/ Mario Guzmán
Agencia EFE
Agencia EFE

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México
Un se registró este viernes en a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia de prensa matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

La mandataria precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Acapulco (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. Foto: EFE/ David Guzmán
Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Acapulco (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. Foto: EFE/ David Guzmán

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle informó a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas de Veracruz y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.

