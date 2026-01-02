El miércoles 2 de enero, un fatal accidente de tránsito enlutó a una familia de Lima Este. Y es que, durante la mañana, un camión de carga pesada impactó contra una mototaxi en la avenida Ramiro Prialé, en Chaclacayo, dejando una persona muerta y otra gravemente herida.

Así, el siniestro, que involucró a un vehículo pesado y la unidad menor, ocurrió muy cerca de las la Universidad Peruana Unión (UPeU), a donde llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y unidades de auxilio médico para atender la emergencia.

Lima 2 de enero de 2026 | Familiares del mototaxista fallecido llegaron hasta el sitio del accidente | Fotos: Lenin Tadeo (@photo.gec)

Se desconocen los detalles exactos del impacto, pero trascendió que el conductor de la mototaxi falleció al instante en el lugar, y su cuerpo quedó a un costado de la vía, junto al vehículo destrozado.

En tanto, familiares del fallecido llegaron al lugar, protagonizando una escena desgarradora. Por otro lado, el camión involucrado en el accidente, de placa W1Y-871, presentaba daños en el parachoques izquierdo.

Lima 2 de enero de 2026 | Así quedó el camión, de placa W1Y-871 tras el accidente | Fotos: Lenin Tadeo (@photo.gec)

Afortunadamente, el segundo ocupante del vehículo menor sobrevivió al impacto pero presenta un cuadro clínico delicado, por lo que fue evacuado de emergencia a un centro de salud cercano para recibir atención especializada.

El tránsito vehicular en este sector de la avenida Prialé se vio restringido durante varias horas, generando congestión mientras el Ministerio Público procedía con el levantamiento del cadáver y el retiro de las unidades siniestradas.

Lima 2 de enero de 2026 | El chofer de la mototaxi falleció al instante del choque | Fotos: Lenin Tadeo (@photo.gec)

Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las responsabilidades del caso y establecer si el exceso de velocidad o una falla mecánica fueron los detonantes de este accidente.