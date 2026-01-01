El inicio del año 2026 en Lima estuvo marcado por una intensa actividad de las unidades de respuesta ciudadana. Durante la madrugada del 1 de enero, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendió más de 70 emergencias en diversos puntos de la capital. La mayoría de estos incidentes se concentraron en las primeras horas de la festividad, periodo en el cual los hombres de rojo se mantuvieron en alerta máxima para asistir a la población capitalina.

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, informó a RPP que el Centro de Operación de Emergencia Regional registró específicamente 77 salidas de bomberos. El funcionario edil explicó que el monitoreo permanente permitió clasificar los siniestros y coordinar el desplazamiento de las unidades hacia las zonas donde se reportaron las alertas, principalmente incendios y amagos de incendio.

Las autoridades indicaron que el origen de la gran mayoría de estos siniestros fue el uso de productos pirotécnicos durante las celebraciones de medianoche. La caída de estos artefactos incandescentes sobre techos, azoteas y viviendas de construcción precaria provocó múltiples incendios estructurales que movilizaron a casi todos los cuarteles de Lima en un lapso de apenas dos horas.

Entre las emergencias de mayor magnitud, se reportó un incendio de código 3 en San Juan de Lurigancho y al menos cinco siniestros de código 2 en otros sectores. En el distrito de La Victoria, dos incendios de nivel dos afectaron una vivienda y un almacén de prendas de vestir situados en la avenida García Naranjo, dejando ambas estructuras con daños materiales considerables e inhabitables.

Pese a la cantidad de incidentes reportados, no se registraron personas afectadas de gravedad ni víctimas mortales por los incendios en la capital durante las primeras horas.