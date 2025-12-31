Una cámara de seguridad captó el momento en que un menor de dos años murió tras ser atropellado por un camión de caudales en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. El hecho ocurrió en el jirón San Cristóbal, en el damero B, a pocas horas de la llegada del Año Nuevo 2026.

En las imágenes se observa cómo el vehículo de carga avanza por la vía y, segundos después, el niño aparece e intenta cruzar. El camión lo impacta cuando ya se encontraba muy cerca de la unidad, sin que el conductor logre detenerse a tiempo.

Testigos señalaron que el camión circulaba a gran velocidad y que el chofer no se percató de la presencia del menor. Tras el accidente, algunos comerciantes y ambulantes intentaron agredir al conductor y a su acompañante, pero fueron contenidos por otras personas en el lugar.

La Policía Nacional del Perú informó que el conductor del vehículo fue detenido y trasladado a la comisaría Apolo, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.

Ministerio de Justicia ofrece apoyo legal a la familia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresó sus condolencias por el fallecimiento del menor y anunció que pondrá a disposición de los familiares el servicio de la Defensa Pública. A través de un mensaje difundido en la red social X, el sector señaló que brindará “el patrocinio legal gratuito que necesitan” para afrontar el proceso.

Asimismo, informó que sus defensores públicos ya se encuentran desplegados para contactar a la familia y ofrecer “el acompañamiento legal durante las diligencias preliminares y el proceso judicial”, con el objetivo de que el caso sea esclarecido y se alcance justicia.