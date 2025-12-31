El Indecopi informó que los turistas nacionales e internacionales afectados tras el choque de dos trenes en la vía Ollantaytambo - Machu Picchu en Cusco tienen derecho a cancelar su viaje y solicitar la devolución total del pasaje, sin penalidades.

La entidad recordó que este procedimiento aplica cuando el servicio no puede operar con normalidad o cuando el pasajero, ante una situación de riesgo, opta por no continuar con el itinerario.

“(...) Se debe dar a cuenta a los pasajeros que pueden acceder a la devolución del costo del servicio ferroviario si es que deciden cancelarlo“, señaló vía comunicado.

Además, está en constante supervisión que las empresas ferroviarias cumplan con informar a los pasajeros “de manera eficiente sobre sus derechos, como la reprogramación de sus viajes, nuevos horarios e itinerarios, ante la habilitación de la vía férrea desde las 1.30 de esta madrugada”.

Sobre la venta de nuevos pasajes, el Indecopi "verifica que la información que se brinde sea precisa de acuerdo a la disponibilidad del servicio“.