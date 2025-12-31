El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que tras este hecho se activó la Red de Protección al Turista. Foto: GEC
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que tras este hecho se activó la Red de Protección al Turista. Foto: GEC
Redacción EC
Redacción EC

El informó que los turistas nacionales e internacionales afectados tras el choque de dos trenes en la vía Ollantaytambo - Machu Picchu en tienen derecho a cancelar su viaje y solicitar la devolución total del pasaje, sin penalidades.

La entidad recordó que este procedimiento aplica cuando el servicio no puede operar con normalidad o cuando el pasajero, ante una situación de riesgo, opta por no continuar con el itinerario.

“(...) Se debe dar a cuenta a los pasajeros que pueden acceder a la devolución del costo del servicio ferroviario si es que deciden cancelarlo“, señaló vía comunicado.

Además, está en constante supervisión que las empresas ferroviarias cumplan con informar a los pasajeros “de manera eficiente sobre sus derechos, como la reprogramación de sus viajes, nuevos horarios e itinerarios, ante la habilitación de la vía férrea desde las 1.30 de esta madrugada”.

Sobre la venta de nuevos pasajes, el Indecopi "verifica que la información que se brinde sea precisa de acuerdo a la disponibilidad del servicio“.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC