Migraciones aplicará nuevas medidas contra personas ligadas al chavismo tras captura de Maduro. (Foto: Andina/Milagros Rodríguez)
Redacción EC
Redacción EC

El informó que el Perú implementará, desde la fecha, nuevas medidas migratorias dirigidas a personas extranjeras de nacionalidad venezolana vinculadas al régimen de , en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la cartera del Interior precisó que estas acciones contemplan restricciones de ingreso al país, en ejercicio de la soberanía nacional y en resguardo del orden interno y la seguridad nacional. El objetivo es impedir que personas sancionadas utilicen territorio peruano para evadir procesos judiciales.

“El Ministerio del Interior informa que, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se implementarán, a partir de la fecha, nuevas medidas migratorias vinculadas a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que estén relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro, señala el comunicado oficial.

Asimismo, el sector indicó que estas disposiciones se adoptan , hecho que motivó una evaluación inmediata de los riesgos para la seguridad regional. Las autoridades recalcaron que las medidas se aplicarán conforme al marco legal vigente y a los compromisos internacionales del país.

