El Ministerio del Interior informó que el Perú implementará, desde la fecha, nuevas medidas migratorias dirigidas a personas extranjeras de nacionalidad venezolana vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la cartera del Interior precisó que estas acciones contemplan restricciones de ingreso al país, en ejercicio de la soberanía nacional y en resguardo del orden interno y la seguridad nacional. El objetivo es impedir que personas sancionadas utilicen territorio peruano para evadir procesos judiciales.

“El Ministerio del Interior informa que, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se implementarán, a partir de la fecha, nuevas medidas migratorias vinculadas a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que estén relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro ”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, el sector indicó que estas disposiciones se adoptan luego de la captura y traslado a Estados Unidos del mandatario venezolano, hecho que motivó una evaluación inmediata de los riesgos para la seguridad regional. Las autoridades recalcaron que las medidas se aplicarán conforme al marco legal vigente y a los compromisos internacionales del país.

