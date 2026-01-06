El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 6 de enero se registrarán lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro del país, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.
De acuerdo con el aviso meteorológico, se esperan acumulados de lluvia próximos a los 45 mm por día en la selva norte y valores alrededor de los 50 mm diarios en la selva centro, lo que podría generar afectaciones en diversas localidades de la región amazónica.
Entre los departamentos comprendidos se encuentran Amazonas, en la provincia de Condorcanqui; Huánuco, en las provincias de Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Huánuco y Puerto Inca; así como Junín, en Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo. También se incluyen amplias zonas de Loreto, como Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo.
El aviso alcanza además a Pasco (Oxapampa), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache) y Ucayali, en las provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.
Recomendaciones
Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos regionales y locales a revisar y constatar que las rutas de evacuación se encuentren en condiciones adecuadas, libres de obstáculos y correctamente señalizadas.
Asimismo, recomendó asegurar el funcionamiento de los establecimientos de salud, compañías de bomberos y dependencias policiales, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna y eficiente frente a posibles emergencias. La coordinación interinstitucional es clave para reducir riesgos y salvaguardar a la población.
De igual forma, Indeci aconsejó a la ciudadanía reforzar los techos de sus viviendas para prevenir filtraciones o desprendimientos, además de implementar sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.
La articulación con las autoridades locales permitirá una reacción más rápida ante cualquier eventualidad. Finalmente, se recomendó a las familias revisar, actualizar y poner en práctica su Plan Familiar de Emergencias, considerado fundamental para actuar de manera organizada y segura en situaciones de riesgo.
El aviso meteorológico emitido por el Senamhi estará vigente hasta las 23:59 horas del 6 de enero de 2026, por lo que se instó a los pobladores de las zonas involucradas a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones para afrontar adecuadamente este evento climático.
