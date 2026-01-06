Lluvias y tormentas eléctricas afectarán este martes a la selva norte y centro del país. (Foto: Andina)
Lluvias y tormentas eléctricas afectarán este martes a la selva norte y centro del país. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El informó que este martes 6 de enero se registrarán de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro del país, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

LEE: Junín: Padre e hijo mueren luego que camioneta se despistara y cayera al río Mantaro

De acuerdo con el aviso meteorológico, se esperan acumulados de lluvia próximos a los 45 mm por día en la selva norte y valores alrededor de los 50 mm diarios en la selva centro, lo que podría generar afectaciones en diversas localidades de la región amazónica.

Entre los departamentos comprendidos se encuentran Amazonas, en la provincia de Condorcanqui; Huánuco, en las provincias de Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Huánuco y Puerto Inca; así como Junín, en Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo. También se incluyen amplias zonas de Loreto, como Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo.

El aviso alcanza además a Pasco (Oxapampa), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache) y Ucayali, en las provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.

Aviso meteorológico alerta vientos fuertes y lluvias en siete regiones del país. (Foto: Andina)
Aviso meteorológico alerta vientos fuertes y lluvias en siete regiones del país. (Foto: Andina)

Recomendaciones

Ante este escenario, el exhortó a los gobiernos regionales y locales a revisar y constatar que las rutas de evacuación se encuentren en condiciones adecuadas, libres de obstáculos y correctamente señalizadas.

Asimismo, recomendó asegurar el funcionamiento de los establecimientos de salud, compañías de bomberos y dependencias policiales, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna y eficiente frente a posibles emergencias. La coordinación interinstitucional es clave para reducir riesgos y salvaguardar a la población.

Indeci pide activar medidas de prevención ante lluvias intensas en la selva. (Foto: Andina)
Indeci pide activar medidas de prevención ante lluvias intensas en la selva. (Foto: Andina)

De igual forma, Indeci aconsejó a la ciudadanía reforzar los techos de sus viviendas para prevenir filtraciones o desprendimientos, además de implementar sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.

MÁS: Lluvias intensas se registran en Madre de Dios, Puno y Junín y causan daños en vías, casas y hospitales

La articulación con las autoridades locales permitirá una reacción más rápida ante cualquier eventualidad. Finalmente, se recomendó a las familias revisar, actualizar y poner en práctica su Plan Familiar de Emergencias, considerado fundamental para actuar de manera organizada y segura en situaciones de riesgo.

El aviso meteorológico emitido por el Senamhi estará vigente hasta las 23:59 horas del 6 de enero de 2026, por lo que se instó a los pobladores de las zonas involucradas a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones para afrontar adecuadamente este evento climático.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC