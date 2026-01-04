Último temblor en Perú hoy vía IGP | El Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. Es decir, se encuentra asentado en lo que muchos expertos califican como el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Bajo esta lógica, no sorprende que la región peruana sea propensa a sismos de pequeña, mediana y gran magnitud (unos departamentos más que otros), ya que se ubican en puntos específicos afectados por los movimientos de las placas tectónicas; sin embargo, no somos el único país con este tipo de peligros. Otros países de Sudamérica también presentan estas características, u otro candidato aún más lejano es el vecino asiático al otro lado del Pacífico, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Último temblor HOY en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0010

Fecha y Hora Local: 04/01/2026 09:25:59

Magnitud: 3.6

Profundidad: 50km

Latitud: -15.76

Longitud: -74.55

Intensidad: II-III Yauca

Referencia: 11 km al S de Yauca, Caravelí - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 4, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0009

Fecha y Hora Local: 03/01/2026 15:17:51

Magnitud: 4.5

Profundidad: 20km

Latitud: -14.61

Longitud: -76.34

Intensidad: III Ica

Referencia: 89 km al SO de Ica, Ica - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 3, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0008

Fecha y Hora Local: 03/01/2026 08:17:30

Magnitud: 4.5

Profundidad: 37km

Latitud: -9.08

Longitud: -79.33

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 82 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 3, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0002

Fecha y Hora Local: 01/01/2026 11:28:20

Magnitud: 4.2

Profundidad: 68km

Latitud: -12.57

Longitud: -76.98

Intensidad: III Chilca

Referencia: 27 km al O de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 1, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0001

Fecha y Hora Local: 01/01/2026 05:20:25

Magnitud: 4.4

Profundidad: 32km

Latitud: -15.26

Longitud: -76.00

Intensidad: III San Juan

Referencia: 70 km al O de San Juan, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 1, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0840

Fecha y Hora Local: 31/12/2025 15:34:41

Magnitud: 3.9

Profundidad: 51km

Latitud: -12.89

Longitud: -76.85

Intensidad: III Mala

Referencia: 35 km al SO de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 31, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0839

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 20:28:16

Magnitud: 3.5

Profundidad: 13km

Latitud: -9.83

Longitud: -75.56

Intensidad: II-III Codo del Pozuzo

Referencia: 21 km al SO de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 31, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0838

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 18:28:30

Magnitud: 3.7

Profundidad: 15km

Latitud: -17.69

Longitud: -70.66

Intensidad: III Locumba

Referencia: 14 km al SE de Locumba, Jorge Basadre - Tacna — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 30, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0837

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 11:11:20

Magnitud: 4.4

Profundidad: 119km

Latitud: -8.38

Longitud: -75.07

Referencia: 13 km al NE de Curimaná, Padre Abad - Ucayali — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 30, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0835

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 23:03:07

Magnitud: 3.9

Profundidad: 51km

Latitud: -8.94

Longitud: -79.18

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 29, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0832

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 08:09:41

Magnitud: 4.8

Profundidad: 58km

Latitud: -13.31

Longitud: -76.42

Intensidad: III-IV San Vicente de Cañete

Referencia: 26 km al S de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 28, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0831

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 00:17:22

Magnitud: 4.3

Profundidad: 47km

Latitud: -9.07

Longitud: -79.28

Intensidad: IV Chimbote

Referencia: 77 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 28, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0827

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 04:39:07

Magnitud: 3.5

Profundidad: 52km

Latitud: -17.83

Longitud: -71.00

Intensidad: II-III Locumba

Referencia: 35 km al SO de Locumba, Jorge Basadre - Tacna — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 27, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0826

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 01:17:06

Magnitud: 3.5

Profundidad: 54km

Latitud: -12.85

Longitud: -76.76

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 25 km al SO de Mala, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 27, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0825

Fecha y Hora Local: 26/12/2025 19:35:15

Magnitud: 4.8

Profundidad: 29km

Latitud: -11.11

Longitud: -78.09

Intensidad: III Supe Puerto

Referencia: 52 km al SO de Supe Puerto, Barranca - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 27, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0824

Fecha y Hora Local: 26/12/2025 11:31:38

Magnitud: 4.7

Profundidad: 138km

Latitud: -8.43

Longitud: -75.12

Intensidad: III Curimaná

Referencia: 5 km al NE de Curimaná, Padre Abad - Ucayali — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 26, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0823

Fecha y Hora Local: 25/12/2025 22:29:04

Magnitud: 3.6

Profundidad: 25km

Latitud: -16.36

Longitud: -72.13

Intensidad: III Vitor

Referencia: 24 km al NO de Vitor, Arequipa - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 26, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0822

Fecha y Hora Local: 25/12/2025 01:46:02

Magnitud: 4.7

Profundidad: 46km

Latitud: -15.83

Longitud: -74.72

Intensidad: III Yauca

Referencia: 28 km al SO de Yauca, Caravelí - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 25, 2025

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: