Un padre y su hijo murieron luego que la camioneta en la que se desplazaban se despistara y cayera al río Mantaro, en la región Junín. El accidente también dejó otros dos heridos.
La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 5 de la Carretera Central, en el sector Huanchán, distrito de La Oroya, detalló el comandante de la Policía Nacional (PNP) Hans Padilla a RPP.
LEE MÁS: Carretera Central: Dos accidentes de tránsito en menos de 24 horas dejan heridos graves y caos vehicular
Las víctimas mortales fueron identificadas como Raúl Palomino Cortijo (39), conductor de la camioneta, y su hijo de 13 años. Los heridos son dos menores de 10 y 16 años, quienes fueron llevados a un centro de salud.
El hecho fue comunicado a la comisaría correspondiente para continuar con las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente. Los dos cuerpos ya fueron rescatados.
LEE MÁS: Áncash: piden apoyo para ciclista ruso que fue atropellado por chofer que se dio a la fuga
Cabe indicar que el tránsito vehicular se encuentra restringido en el sector San Pedro de Marankiari, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, debido a la caída de un huaico por las lluvias.
En la región Junín se vienen registrando intensas lluvias desde fines del 2025, lo que ha provocado la caída de huaicos y aniegos en diversas provincias.
LEE MÁS: INPE se pronuncia tras fuga de interno del penal de Huánuco
En la provincia de Chanchamayo una lluvia torrencial provocó la acumulación de agua en el distrito de Pichanaki, generando aniegos que dificultaron el desplazamiento de vehículos y peatones durante varias horas.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Pataz cierra el 2025 con un nuevo ataque mortal: “Con estas 3 víctimas suman 49 asesinados en el año”
- Choque de trenes en Cusco: se revelan presuntas negligencias y la teoría principal que provocó la tragedia
- Presidente de zona de Pampacahua: Tren de Inca Rail “se adelantó” en una curva
- Pataz: Fiscalía abre investigación por asesinato de tres personas en bocamina ‘Papagayo’
- Cuatro detenidos y sin acceso: las preguntas que deja el choque de trenes rumbo a Machu Picchu
Contenido sugerido
Contenido GEC