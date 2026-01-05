Un padre y su hijo murieron luego que la camioneta en la que se desplazaban se despistara y cayera al río Mantaro, en la región Junín. El accidente también dejó otros dos heridos.

La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 5 de la Carretera Central, en el sector Huanchán, distrito de La Oroya, detalló el comandante de la Policía Nacional (PNP) Hans Padilla a RPP.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Raúl Palomino Cortijo (39), conductor de la camioneta, y su hijo de 13 años. Los heridos son dos menores de 10 y 16 años, quienes fueron llevados a un centro de salud.

El hecho fue comunicado a la comisaría correspondiente para continuar con las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente. Los dos cuerpos ya fueron rescatados.

Cabe indicar que el tránsito vehicular se encuentra restringido en el sector San Pedro de Marankiari, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, debido a la caída de un huaico por las lluvias.

En la región Junín se vienen registrando intensas lluvias desde fines del 2025, lo que ha provocado la caída de huaicos y aniegos en diversas provincias.

En la provincia de Chanchamayo una lluvia torrencial provocó la acumulación de agua en el distrito de Pichanaki, generando aniegos que dificultaron el desplazamiento de vehículos y peatones durante varias horas.