Cleto Quispe, presidente del sector de Pampacahua, Cusco, lugar donde el pasado 30 de diciembre, dos vagones de trenes chocaron y dejaron como saldo un muerto y más de 70 heridos en la vía Ollantaytambo-Machu Picchu , contó más detalles sobre el accidente que involucra las empresas Perú Rail e Inca Rail.
La autoridad local indicó que una de las máquinas no respetó su turno y, en vez de detenerse como es habitual, avanzó en el cruce situado en el kilómetro 94.200.
“El que se adelantó a PeruRail fue Inca Rail, que venía de ‘Ollanta’, que tenía que esperar. El que llega primero debe esperar al otro tren. El impacto ha sido en una curva que no se visualiza entre las dos, además, había una roca inmensa”, sostuvo a RPP.
Quispe señaló que no habido algún incidente como ayer, es primera vez que pasa en ese lugar.
Difícil acceso a la zona
Al ser consultado por las críticas sobre la presunta “deficiente” atención a los pasajeros tras el accidente, Quispe aclaró que la única vía de acceso es el tren, ya que “no hay carretera, por eso no podemos usar ambulancias con rapidez”.
“Hay poca gente que vive en ese lugar, un Serenazgo y otra persona más, por eso los pasajeros entre ellos se ayudaron”, apuntó.
Lista de heridos en Cusco
Clínica Gol Medic
- Aline Paula Marmentini Giacomel — Policontusa, náuseas, contusión de brazo — Hospitalizada.
- Igor Giacomel — Policontuso, posible contusión torácica — Hospitalizado.
- Clemente José Izquierdo Errazuriz — Posible fractura cervical y abdomen agudo — Hospitalizado.
- Catalina Errázuriz Grove — Policontusa, posible TEC y abdomen agudo — Hospitalizada.
- Jacinta Izquierdo Errázuriz — Policontusa, posible contusión y fractura torácica — Hospitalizada.
- Nicolás Ignacio Izquierdo Deramond — Policontuso, abdomen agudo, posible fractura de rodilla — Hospitalizado.
- María del Carmen Quispe Escobar — Policontusa — Hospitalizada.
- César Augusto Pérez Zapata — TEC leve, fractura cervical — Hospitalizado.
- Cristian Rocwel Amezquita Cerro — Policontuso, contusión torácica y de rodilla — Hospitalizado.
Clínica Cima
- Shari Yuliza Agular Huamán — Policontusa — Hospitalizada.
- Mary Estefany Jorge Mesco — Policontusa — Hospitalizada.
- César Rael Florez Jara — Policontuso — Hospitalizado.
- Isabel Gonzales Rendón Meléndez — Policontusa — Hospitalizada.
- Saira Haider — Policontusa — Hospitalizada.
- Fiodor Evelio Ottero Kharnao — Policontuso — Hospitalizado.
- Ángela María Díaz Da Silva — Policontusa — Hospitalizada.
- Ederson Enrique Angulo Cuchillo — Policontuso — Hospitalizado.
- Juana Gómez Madina — Policontusa — Hospitalizada.
- Edgar Camargo Tantas — Policontuso — Hospitalizado.
- José Ignacio Gonzales — Policontuso — Hospitalizado.
- Ignacio Gonzales Alemán — Policontuso — Hospitalizado.
- Marian Gonzales Alemán — Policontusa — Hospitalizada.
- Raúl Casanova Ochoa — Policontuso — Hospitalizado.
Clínica O2
- Hill Bonita Laurina — Fractura de rodilla y muñeca — Hospitalizada.
- Hill Mischa Liana — Fractura de rodilla — Hospitalizada.
- Buhrich Alice Poppy — Fractura de tibia y rodilla — Hospitalizada.
- Jara Lucue José Luis — Fractura de parrilla costal — Hospitalizado.
- Koptsova Polina — Fractura de parrilla costal — Hospitalizada.
- Monsalve Bedoya Vanessa — Fractura de brazo — Hospitalizada.
- Agudelo Barrera José — Fractura de tórax — Hospitalizado.
- Hussain Shamin Akhtar — TEC en evolución — Hospitalizado.
- Abdul Latif Liaqat Ali — TEC en evolución — Hospitalizado.
- Dulanto Adrianzen Asabel — Lesión en región frontal — Hospitalizado.
- Cejo Calista Veleria — Luxación de hombro — Hospitalizada.
- Mera Bravo Miguel Pavel — Edema palpebral izquierdo — Hospitalizado.
- Condori Canales Ricardo Marcelo — Policontuso — Hospitalizado.
Clínica Pardo
- Jiang Yian (6 años) — TEC leve — Hospitalizado.
- Schenghih Liu — Trauma abdominal cerrado y policontuso — Hospitalizado (moderado).
- Jiang Aofei — Policontuso, TEC en evolución — Hospitalizado.
- Pan Yike — Fractura de pierna, policontuso — Hospitalizado.
- Efraín Matamoros Manchari — Policontuso, TEC en evolución — Hospitalizado.
- Ricardo Huamán Pareja — Policontuso, TEC en evolución — Hospitalizado.
- Pradeepa Thirumulu — Policontuso, TEC en evolución — Hospitalizado.
- Sampatah Chennaiya — Policontuso, TEC en evolución — Hospitalizado.
Clínica MacSalud
- Koka Rajyalakshmi Immaneni — Policontusa — Hospitalizada.
- Velásquez Valencia Nicolasa — Policontusa — Hospitalizada.
- Sampatah Kavitha — Policontusa — Hospitalizada.
- Koka Niharika Sathya — Policontusa — Hospitalizada.
- Koka Sathish Venkata — Policontuso — Hospitalizado.
- Ponnaiah Raju Thirumulu — Policontuso — Hospitalizado.
- Koka Nikhil Sai — Policontuso — Hospitalizado.
Clínica Peruano Suizo
- José Luis Jara Luque — Policontuso — Hospitalizado.
- Bonita Laurina Hill — Policontusa — Hospitalizada.
- Alice Poppy Buhrich — Policontusa — Hospitalizada.
- Mischa Liana Hill — Policontusa — Hospitalizada.
- Valeria Alejandra Seco Calixto — Policontusa, contusión en columna — Hospitalizada.
- Vanessa Monsalve Bedoya — Policontusa — Hospitalizada.
- José Orlando Agudelo Barrera — Policontuso — Hospitalizado.
- Isabel Dulanto Adrianzen — TEC severo, lesión frontal — Hospitalizada (moderado).
- Koptsova (sin nombre consignado) — Policontusa — Hospitalizada.
- Guido Gómez Cárdenas — Policontuso — Hospitalizado.
- Mera Bravo (sin nombres) — TEC severo, edema palpebral — Hospitalizado (moderado).
- Yuno Kikuchi — Policontuso — Hospitalizado.
- Asuka Kasahara — Policontuso — Hospitalizada.
- David Quillahuaman Mescco — Policontuso — Hospitalizado.
- Eric Eugenie McCartney — Policontuso — Hospitalizado.
- Dominic Francis Moore — Policontuso — Hospitalizado.
- Jay Lee Tresadern — Policontuso — Hospitalizado.
Centro de Salud Ollantaytambo – dados de alta
- Josse Portilla — Policontuso — Alta.
- Terry Portilla — Policontuso — Alta.
- Rosa Portilla — Policontusa — Alta.
- Matteu Portilla — Policontuso — Alta.
- Edson Chate Vinaquiran — Policontuso — Alta.
- Lux Villaquiran Ullin — Policontusa — Alta.
- Herber Froilan Zoraya Apaza — Policontuso — Alta.
- Wilmer Ttupa Corimanya — Policontuso — Alta.
- Lourdes Ccorahua Gutiérrez — Policontusa — Alta.
Hospital Regional
- Celinda Vásquez Guerra — Policontusa, TVM — Hospitalizada (moderado).
