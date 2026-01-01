Escucha la noticia
Choque de trenes en Machu Picchu: ¿Cuál es el estado de los 51 heridos que continúan hospitalizados?
Más de un centenar de personas resultaron heridas tras la colisión registrada el último martes entre los trenes de las empresas Inca Rail y PeruRail, ocurrida en el kilómetro 94 del sector Pampacahua, en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu. El accidente dejó además un fallecido, el operario Roberto Francisco Cárdenas Loayza. De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud Cusco, 104 personas fueron hospitalizadas, de las cuales 53 ya recibieron el alta médica, mientras que 51 continúan internadas, en su mayoría en clínicas privadas, todas se encuentran fuera de peligro.
