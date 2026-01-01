Choque de trenes en Machu Picchu: ¿Cuál es el estado de los 51 heridos que continúan hospitalizados?

La viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Shirley Monzón, informó que los pacientes hospitalizados presentan lesiones de moderadas a leves quienes permanece bajo observación médica “están fuera de peligro”, dijo. En los casos derivados como graves, se descartaron fracturas y se viene brindando atención especializada de manera prioritaria. El 60% de los heridos son ciudadanos extranjeros, procedentes de países como Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, Colombia, China, Taiwán, Japón y Polonia; mientras que cerca del 40 % corresponde a ciudadanos peruanos de distintas regiones del país. Las autoridades facilitaron la comunicación de los turistas con sus familiares y representaciones consulares.

En paralelo a la atención médica, más de 2 mil pasajeros fueron evacuados durante la madrugada del 31 de diciembre desde la estación de Machu Picchu hacia Ollantaytambo, como parte del operativo de emergencia desplegado tras el accidente. PeruRail informó que la evacuación se inició a la 01:40 a. m. y permitió el traslado de 700 pasajeros del tren local y 1.300 de trenes turísticos, según comunicado de Perurail.

Sin embargo, varios turistas varados en las estaciones de Aguas Calientes y Ollantaytambo expresaron su malestar por la falta de información oportuna y comunicados contradictorios de las empresas ferroviarias. Algunos optaron por utilizar la ruta amazónica, vía alterna a Machu Picchu, para continuar con sus viajes. Otro suerte corrrió, la turista panameña Patricia Santa Ana, quien retornó a su país sin haber podido visitar la ciudadela inca.

No quedan turistas varados en Machu Picchu

Ferrocarril Transandino S.A. (Fetransa) informó que las diligencias con el retiro de los trenes siniestrados ya concluyeron y que el servicio ferroviario se restablecerá de manera progresiva. En tanto, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, aseguró que no quedan turistas varados en Machu Picchu

Por su parte, los alcaldes de Ollantaytambo, Paul Palma, y de Cusco, Luis Pantoja, cuestionaron la ausencia de un plan de contingencia ante este tipo de emergencias y advirtieron que las operadoras ferroviarias no cuentan con ambulancias propias.

Como medida excepcional, el Ministerio de Cultura autorizó el ingreso a la Llaqta Inca de los turistas que lleguen con retraso debido a la emergencia, incluso si su horario de visita ya venció.

Cuatro detenidos y avanza la investigación

En el ámbito de las investigaciones, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), y el Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes. Se confirmó la detención de cuatro operarios de las empresas involucradas, quienes fueron sometidos a pruebas de dosaje etílico, cuyos resultados aún están en evaluación.

“Son 4 detenidos que permanecen bajo custodia en Cusco y otros en Ollantaytambo, todos pasaron dosaje etílico, estamos a la espera de los resultados”, añadió el general PNP

De acuerdo a información policial, los 4 detenidos se encuentran bajo custodia policial entre la jurisdicción de Cusco y Ollantaytambo.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo Marcelo Condori Canales (50) y José Luis Jara Luque (40), trabajadores de PeruRail, quienes por sus lesiones permanecen hospitalizados en clínicas particulares. Al ordenarse su detención quedaron bajo custodia policial.

Por parte de Inca Rail, fueron detenidos Guido Gómez Cárdenas (48) y Luis Carlos Peña Loyza (45) también internados en distintos establecimientos de salud y con custodia policial.

Los cuatro detenidos son investigados por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, a raíz del fallecimiento de Roberto Cárdenas Loayza, ocurrido como consecuencia del choque frontal entre los dos vagones de tren que se desplazaban en sentidos opuestos.

Falta de coordinación de las empresas

Representantes comunales de la zona señalaron una presunta falta de coordinación entre las empresas. Cleto Quispe, representante de la comunidad de Pampacahua, indicó que el accidente ocurrió en una zona habitual de cruce de trenes y en una curva con visibilidad reducida, lo que habría impedido una reacción oportuna de los operadores.

Al respecto, el presidente de la República, José Jerí, llegó a Cusco para visitar a los heridos y a los turistas afectados. Si bien evitó adelantar juicios, refirió que se debe esperar los resultados de las investigaciones para determinar responsabilidades, asimismo, criticó la atención brindada tras el accidente

“Como estado tenemos que garantizar los servicios que se brindan, más aún cuando hay extranjeros, tienen que ser atendidos con una comunicación adecuada y repuesta rápida, a mi criterio, pudo haber sido más eficiente la atención, hubo atención rápida, pero no la suficiente”, finalmente anunció que el Poder Ejecutivo convocará a una reunión con actores públicos y privados para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y mejorar los servicios en Machu Picchu, al considerar que la zona es “la principal carta de presentación del país ante el mundo”.