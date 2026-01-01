El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) presentó oficialmente a los primeros bebés nacidos en lo que va del año. Esta presentación destacó el inicio del nuevo periodo de la institución con nacimientos atendidos bajo estrictos protocolos de salud.

La primera en nacer fue Mara Castro, quien llegó al mundo a las 00:14 horas con un peso de 2,940 gr. Minutos después, a las 00:25, nació Kendra Valcárcel, con 3,510 gr, ambas en buen estado de salud, según informó el personal médico del establecimiento.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Horas más tarde, a las 04:59, se registró el nacimiento de Kalith Vásquez, con un peso de 3,600 gr, completando así la lista de los primeros neonatos del año atendidos en el Instituto Nacional Materno Perinatal.

Instituto Nacional Materno Perinatal presentó a los primeros bebés nacidos del 2026. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Instituto Nacional Materno Perinatal presentó a los primeros bebés nacidos del 2026. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

La presentación oficial estuvo encabezada por el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, junto al director de la Maternidad de Lima, Félix Ayala, quienes resaltaron la labor del personal de salud y la importancia de garantizar una atención oportuna y segura a madres y recién nacidos.

Durante la actividad, las autoridades destacaron el compromiso del Ministerio de Salud con la atención integral en el parto y el cuidado neonatal, especialmente en las primeras horas de vida, consideradas clave para el desarrollo de los recién nacidos.

Instituto Nacional Materno Perinatal presentó a los primeros bebés nacidos del 2026. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

MÁS INFORMACIÓN: Hospital Cayetano Heredia aplica por primera vez técnica laparoscópica con ganglio centinela en cáncer

Asimismo, el Ministerio de Cultura se sumó a la jornada con la entrega de una canasta de libros para los bebés, como parte de la campaña “Vitamina L”, iniciativa que promueve la lectura desde la primera infancia como herramienta para el desarrollo integral.