La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Benjamín Rojas, conductor de un camión de caudales, por el presunto delito de homicidio culposo. El caso está a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro y se vincula al atropello que causó la muerte de un menor en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.
Según informó el Ministerio Público, el conductor fue detenido en flagrancia luego del accidente. En ese contexto, la Fiscalía dispuso el levantamiento del cadáver de la víctima y ordenó la recolección de registros fílmicos de las cámaras de la Municipalidad Distrital de La Victoria y de establecimientos comerciales de la zona.
Asimismo, se programaron otras diligencias urgentes con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello y determinar las responsabilidades correspondientes.
Tragedia a horas del Año Nuevo
Un menor de dos años murió tras ser atropellado por un camión de caudales en el jirón San Cristóbal, en el emporio comercial de Gamarra, a pocas horas de la llegada del Año Nuevo 2026. Testigos señalaron que el vehículo circulaba a gran velocidad y que el conductor no se percató de la presencia del niño.
Tras el accidente, algunos comerciantes intentaron agredir al chofer y a su acompañante, pero la situación fue controlada. La Policía Nacional acordonó la zona, cerca de la avenida Aviación, a la espera de peritos de Criminalística y del fiscal de turno para las diligencias de ley.
