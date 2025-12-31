Oficialmente, la temporada de verano en Perú arrancó el domingo 21 de diciembre, y desde entonces la visita a diversas playas del país, se ha acentuado con miras a recibir el 2026. En ese sentido, plataforma habilitada por parte del Ministerio de Salud (Minsa) a inicios de 2025, hoy vuelve a activarse, y captar la atención revelando como casi 20 áreas del litoral figuran sanitariamente aptas para uso recreativo, y saludables de cara a Año Nuevo.

ESTAS 19 PLAYAS PERUANAS CALIFICAN COMO SALUDABLES DE CARA AL VERANO 2026, SEGÚN EL MINSA

Se acerca el fin de año tras la celebración de la Navidad 2025, y algunas parejas planean pasar las respectivas 12 en afamadas playas del litoral peruano, siendo hoy solamente 19 aquellas que tras última inspección, han obtenido bandera azul para operar con normalidad durante la estación más calurosa del año.

Al respecto, te compartimos el link de acceso a “Verano Saludable”, la página web del Minsa donde puedes conocer a detalle los nombres de cada una, los criterios aprobados, entre otros detalles que te permitirán acudir con seguridad, y disfrutar del sol sin preocupaciones.

De acuerdo precisamente a los datos filtrados en portal oficial vía la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), estos son las 19 playas peruanas, mayormente ubicadas en Lima Metropolitana, y calificadas como saludables gracias a buena calidad microbiológica, limpieza y presencia de servicios higiénicos:

ANCÓN

- Playa Hermosa

- Playa San Francisco Chico

BARRANCO

- Playa Los Pavos

- Playa Barranco

CHORRILLOS

- Playa Pescadores

- Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)

MIRAFLORES

- Playa Tres Picos

- Playa La Pampilla II

- Playa Miraflores

- Playa Redondo II

- Playa Redondo I

- Playa Los Delfines

- Playa Estrella

PUNTA HERMOSA

- Playa El Silencio

- Playa Caballeros

- Playa Punta Hermosa

PUNTA NEGRA

- Playa Punta Negra

SANTA MARÍA DEL MAR

- Playa Santa María

- Playa Embajadores

El Minsa como ente especializado, también brinda recomendaciones dirigidas a bañistas, promoviendo así el uso de protectores solares con 50 FPS que deben “complementarse con el uso de sombreros o gorras, gafas de sol con nivel de filtro 3 o 4″, y asimismo evitar la “exposición al sol en las horas de mayor incidencia, entre las 10 a.m. y las 4 p.m.”.

ESTO DEBE TENER UNA PLAYA PARA CALIFICAR COMO SALUDABLE, SEGÚN EL MINSA

Una de las temporadas anuales más esperadas por los peruanos, es sin duda el verano como estación astronómica que figura asociada a la playa, y por lo cual previamente debes evaluar ciertas características evaluadas por el Minsa con miras al 2026.

Desde el Agua Dulce chorrillano, el biólogo Carlos Collantes, integrante del equipo técnico del Área de Playas y Piscinas de la Digesa, manifestaba puntualmente a mediados de diciembre de 2024, que tanto la calidad del agua como la “presencia de servicios higiénicos”, y también limpieza, conforman los 3 criterios básicos mediante los cuales se termina verificando si el litoral cuenta con los “tachos para la basura y la arena no está contaminada con residuos sólidos”.

Si la playa evaluada cumple con las características apropiadas para recibir a bañistas, el Minsa colocará en la entrada correspondiente, una bandera de color azul, y de lo contrario, identifícalo mediante tonalidad roja.

Con respecto al trabajo realizado para determinar la calidad del agua, resulta importante destacar que dicho proceso conlleva la toma de “una muestra representativa de 500 mililitros en contracorriente”, finalmente enviado en una cadena de frío a un laboratorio donde se “verifica si los coliformes termotolerantes cumplen con los rangos permitidos”.

A propósito del verano 2026 que inició oficialmente el domingo 21 de diciembre a las 10.03 de la mañana, te recordamos que el Minsa pone a tu disposición la plataforma mediante la cual puedes revisar listado actualizado de playas calificadas como saludables a nivel nacional, pudiendo hasta filtrar información por departamento, provincia y distrito.