Pasajeros de una cúster de transporte público vivieron momentos de terror en la avenida Pedro Ruiz Gallo, a la altura del paradero Santa Clara, en el distrito limeño de Ate, luego de que el conductor invadiera la línea férrea sin respetar la señalización, poniendo en grave riesgo la vida de todos los ocupantes de la unidad.

Según testigos, la vía se encontraba congestionada; sin embargo, el chofer del vehículo, de color blanco con franja verde y que aparentemente cubre la ruta de los conocidos “chosicanos”, decidió avanzar sin esperar el paso del tren, pese a las advertencias visibles en la zona.

La peligrosa maniobra obligó a varios pasajeros a descender apresuradamente del vehículo al notar que la locomotora se aproximaba. El momento fue registrado en video por otro conductor que transitaba por una vía alterna y que presenció la escena.

Chofer imprudente cruza línea férrea y desata pánico en cúster de Ate. (Foto: Captura/YT/RPP)

Afortunadamente, el operador del tren logró frenar a tiempo, evitando una tragedia mayor. No se reportaron heridos, aunque el hecho generó gran conmoción entre los pasajeros y vecinos del sector.

Residentes de la zona denunciaron que no se trata de un hecho aislado y exigieron a las autoridades un mayor control, fiscalización y sanciones contra los conductores que cometen este tipo de imprudencias en un cruce considerado de alto riesgo.

