La Plazuela de San Francisco y el Arco del Puente: La restauración de dos emblemas de Lima vuelve a ponerse en marcha

La Plazuela de San Francisco

Ubicada entre los jirones Lampa y Ancash, la Plazuela de San Francisco data del siglo XVII. En 1987, la MML colocó un cerco perimetral alrededor de este espacio. Más de tres décadas después, la comuna presentó un proyecto que contempla la renovación integral de los pisos de la plazuela, el retiro del cerco perimetral, la restauración de la pileta, entre otras obras para integrarla a los flujos peatonales del centro de la ciudad.

Vista actual de la plazuela de San Francisco. Foto: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Con una resolución que autorizó la ejecución del proyecto, la MML retiró el cerco perimétrico de la plazuela pública en febrero del 2022 —en compañía de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional y el Mincul— e inició su restauración en mayo.

Sin embargo, esto derivó en una disputa legal entre el municipio y la congregación de los franciscanos. El 17 de agosto del 2022, el Poder Judicial (PJ) concedió a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú una medida cautelar en contra de la MML por los trabajos de recuperación de la plazuela de San Francisco y el retiro del cerco perimétrico.

Luego de una serie de recursos legales presentados por ambas partes, el 5 de junio del 2025, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo presentada por los franciscanos contra la MML y el Mincul, “al no acreditarse vulneración de derechos fundamentales ni afectación patrimonial por el retiro del cerco perimétrico de la Plazuela de San Francisco”.

En octubre, el PJ emitió una resolución que declaró extinta la medida cautelar de la Orden de los Franciscanos, dando luz verde a la reanudación de la obra. La resolución de temas logísticos, técnicos y contractuales permitió que Prolima reinicie la obra el último 5 de enero luego de 32 meses de paralización.

“Hoy celebramos el reinicio de la obra en esta importante pieza de nuestro centro histórico. El esfuerzo hecho por la MML y Prolima en llegar a una colaboración con los padres franciscanos, con una participación activa del Mincul es loable y es parte del ejemplo que como gobierno queremos dar: que el diálogo y el trabajo en conjunto con todos los actores sociales y políticos son fundamentales para el desarrollo. El centro histórico de la ciudad es patrimonio mundial de la Unesco y lo que está haciendo la Municipalidad de Lima es ponerlo en valor y a disposición de nosotros los peruanos”, declaró Alfredo Luna Briceño, ministro de Cultura.

Alfredo Luna, ministro de Cultura, y Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

“Hoy es un día que hemos esperado desde hace casi tres años, desde que las obras fueron detenidas. Gracias al diálogo con el Mincul, hemos podido retomar esta obra, que esperamos poder concluir de manera definitiva en unos cinco meses y poder tener nuevamente una plazuela renovada. Este sitio es patrimonio de la nación y de la humanidad. El cerco perimetral será retirado finalmente para el disfrute y beneficio de todos los ciudadanos de Lima, de los hermanos franciscanos, de los hermanos soleanos y de los turistas. Además, desde hace muchas décadas este espacio no ha tenido el mantenimiento debido. Quisiera recordar que fue el primer sitio en la Lima cuadrada en ser inscrito en la lista del patrimonio mundial de la Unesco”, destacó Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima.

El Arco del Puente

El Puente de Piedra o Puente Trujillo se construyó en 1610 por encargo del virrey Marqués de Montesclaros para mejorar la conexión entre la ciudad amurallada y la ribera norte del río Rímac. Ernesto Olazo, coordinador de Arqueología de Prolima, declaró a El Comercio que esta edificación reemplazó a un puente del siglo XVI, construido con ladrillos y constantemente dañado por los embates del río.

En paralelo, se edificó un arco de 25 metros de altura en el extremo sur del Puente de Piedra, en dirección al actual Jr. de La Unión. Diseñado por Fray Gerónimo de Villegas y construido por Juan del Corral, fue inaugurado en 1611.

Durante sus casi tres siglos de existencia, el Arco del Puente, con su lema ‘Dios y la Patria’, fue la entrada principal a la ciudad de Lima desde el Rímac y un punto de referencia clave para viajeros y comerciantes que recorrían el virreinato . En el siglo XIX, presentaba la imponente estética de un arco triunfal.

El Arco del Puente y el Puente de Piedra. Foto: Prolima.

Sin embargo, en la madrugada del domingo 13 de abril de 1879, un incendio que inició en una pastelería cercana lo redujo a cenizas. En aquella época, el interés nacional y los recursos económicos estaban destinados como prioridad al inicio de la Guerra del Pacífico, por lo que su restitución quedó en segundo plano.

Por ello, Prolima busca restituir el Arco del Puente, respetando su ubicación y dimensiones originales. Para generar un plano arquitectónico fidedigno del monumento, especialistas de la entidad analizaron el material gráfico y fotográfico existente, determinando las dimensiones, proporciones y composición original del arco y sus partes.

“Para este cálculo fue fundamental una fotografía de Eugene Courret de 1870 en la que aparece una persona de aproximadamente 1,60 metros de altura al lado del arco, lo que permitió determinar escalas humanas y urbanas del monumento, así como las medidas del arco con mayor claridad”, explicó Olazo.

El proyecto también incluye habilitar una sala de interpretación ubicada entre los campanarios de la parte alta del arco. De esta forma, funcionará como espacio de rescate y difusión del legado histórico del monumento, y como mirador hacia Lima y el Rímac.

Arco del puente en 1870. Foto: Estudio Courret.

Los avances de la etapa de investigación arqueológica en el lugar donde estuvo edificado el arco permitieron identificar su base oeste, compuesta de mampostería de piedras labradas de gran tamaño. Además, se encontró un arco de ladrillos de poco más de 5 metros de altura, que habría sido parte del primer puente que tuvo la ciudad en el siglo XVI.

Además, los arqueólogos de Prolima detectaron que la base este del Arco del Puente se encuentra debajo de la caseta de control del estacionamiento de Palacio de Gobierno. Sin embargo, la gestión anterior del Ejecutivo negaba el acceso al personal de Prolima, pese a que la gerencia contaba con permisos del Mincul para explorar dicha zona.

En setiembre del año pasado, el ministerio declaró la nulidad de las autorizaciones otorgadas a Prolima para operar en el sector donde se encontraban los vestigios del Arco del Puente “para evitar la vulneración de los planes de defensa” y “proteger la seguridad de la Presidenta de la República”.

La nueva gestión del Mincul del presente gobierno ha dado un giro a esta posición. “Los técnicos de Prolima y el Mincul han trabajado desde hace algunas semanas en reparar las diferencias que existían en su momento para darle al Perú lo que se merece. La única manera de sacar adelante nuestro país es deponer los intereses sectoriales y concentrarnos en el beneficio colectivo (...) Por eso, vamos a poner en marcha la restauración del Arco del Puente . Es una de las obras que Prolima va a reiniciar en función de esta nueva etapa de trabajo en conjunto”, declaró Luna a El Comercio.

Por su parte, Bogdanovich indicó que la reanudación de las obras iniciará “muy pronto”. “El expediente técnico para el arco ya está concluido y concluir la investigación arqueológica nos permitirá afinar algunos aspectos. Una vez que suceda, esperamos cerrar el proyecto de investigación en dos meses e iniciar la construcción del arco. Va a ser definitivamente uno de los mayores atractivos del Centro Histórico de Lima. Devolverle a la ciudad ese emblema de orgullo que fue siempre el arco es también un motivo de alegría para todos”, destacó.