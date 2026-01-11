Un incendio de grandes proporciones se registró durante la madrugada de hoy en una quinta ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, en el Cercado de Lima, dejando como saldo 13 familias damnificadas que perdieron la totalidad de sus pertenencias debido a la rápida propagación de las llamas.

Hasta el lugar llegaron 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos efectivos trabajaron durante varias horas para controlar el siniestro y evitar que el fuego se extendiera a inmuebles colindantes. Los residentes evacuaron de emergencia con lo puesto y lograron rescatar únicamente a sus mascotas antes de que la estructura colapsara.

Incendio destruye viviendas en jirón Ica y afecta a 13 familias. (Foto: César.grados@photo.gec)

Según las primeras indagaciones, el incendio se habría originado por una mala maniobra en el primer piso del inmueble. La presencia de material inflamable, sumada a las antiguas estructuras de quincha y adobe, facilitó que el fuego se expandiera rápidamente por todo el solar.

Testigos indicaron que el siniestro se inició alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de los habitantes se encontraba descansando. Peritos continúan evaluando la zona para determinar si el origen del fuego fue un descuido doméstico o un cortocircuito en las instalaciones eléctricas antiguas del predio.

Voraz incendio consume quinta en el Cercado y deja 13 familias sin hogar. (Foto: César.grados@photo.gec)

Las 13 familias afectadas perdieron ropa, documentos y artículos de primera necesidad. Ante esta situación, personal de la Municipalidad de Lima acudió al lugar para realizar el empadronamiento de los damnificados, a fin de canalizar ayuda humanitaria y evaluar su reubicación temporal. En tanto, los bomberos recomendaron no ingresar a la quinta por el alto riesgo de derrumbe de las paredes debilitadas.

