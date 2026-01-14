Tren que unirá el puerto de Chancay con zona central del Perú: ¿de qué trata y qué impacto tendrá?

Con ello también se revelaron más detalles del proyecto ferroviario, el cual contempla 120 km de extensión y una inversión de 420 millones de dólares. Cabe mencionar que PowerChina es una de las constructoras más grandes del mundo y pieza clave dentro de la red de infraestructura global impulsada por Beijing.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El ahorro total para las empresas mineras podría superar los 1.500 millones de dólares anuales, una vez que el ferrocarril entre en operación en el 2028, como se tiene estimado. Asimismo, el potencial de este tren puede llegar a ser muy importante, ya que en un futuro podría extenderse hasta Brasil.

¿De qué trata el proyecto?: Características

La construcción del ferrocarril demandará un tiempo aproximado de 36 meses. Asimismo, el objetivo es que se integre con la infraestructura del puerto de Chancay, desarrollado por COSCO Shipping junto a socios peruanos con una inversión superior a US$ 3.000 millones.

El ferrocarril del puerto de Chancay se perfila como un eje estratégico dentro de la denominada “Ruta de la Seda de los Recursos Latinoamericanos”, que busca integrar los principales centros de producción minera de la región.

La línea permitirá conectar las minas de cobre y litio del centro peruano con los proyectos de litio en Chile y los puertos del Ecuador, configurando un corredor regional de transporte para nuevas energías y materias primas críticas.

Para China, principal importador mundial de cobre, esta infraestructura representa un paso geoestratégico: permitirá a empresas como Chinalco y China Minmetals mejorar el control logístico, reducir costos de transporte y mitigar riesgos asociados a las fluctuaciones de precios internacionales y del petróleo. garantizar el suministro y fortalecer su posición en el mercado global de minerales.

Impacto

Según se supo, durante su construcción, el proyecto planea generar más de 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos, impactando principalmente a las provincias de Huacho y Barranca, convirtiéndolas en nuevos polos industriales y de servicios logísticos.

Además, se informó que PowerChina implementará acuerdos de compensación social y estrategias ambientales coordinadas con las comunidades locales, cumpliendo los estándares de sostenibilidad y gestión ambiental exigidos por el Estado peruano.

El modelo de construcción segmentada ha permitido avanzar en la adquisición de tierras y sortear dificultades administrativas, posicionando al proyecto como referencia para futuros desarrollos ferroviarios en la región.

Análisis de expertos

El Ing. Pedro Isique, representante del CIP LIMA (Colegio de Ingenieros del Perú CDLIMA), dijo a El Comercio que este proyecto ferroviario pretende resolver el tema del transporte de los minerales de algunas minas importantes en la sierra central, como Morococha, para que lleguen hacia el puerto de Chancay y sean exportados. Por el momento, estos son trasladados, dijo, por el Ferrocarril Central, que tiene un trazo muy antiguo y lento.

“La idea es que este tren resuelva ese problema, trayendo consigo una mejora en la conectividad y el abaratamiento de los costos del transporte, de acuerdo a lo que se ha programado. Yo creo que se podría estar hablando de un nuevo trazo", indicó.

En cuanto al principal reto que podría afrontar este proyecto, el experto detalló que se trata del movimiento de tierras, que conlleva a problemas geodinámicos. "Se trata de una zona que como toda la cordillera tiene sus problemas, pero que son superables. Tal y como en algún momento hace ya más de 150 años lo superó el Ferrocarril Central del Perú. Incluso, ahora hay nuevas tecnologías, viaductos, túneles y que se pueden superar estos retos", explicó.

Isique también precisó que en el tema de principales impactos al entorno, se tiene que mencionar los humedales que existen en la parte alta de la cordillera, que son ecosistemas frágiles que necesitan ser evaluados para su intervención.

“La empresa seleccionada que es ChinaPower tiene gran experiencia. China tiene corredores más altos que nosotros", agregó.

Por su parte, el ingeniero Erich Villavicencio, de la UNI, comentó que este proyecto va de la mano con lo que el puerto Chancay va a exigir en los próximos años: tener un sistema de comunicación que esté a la altura, como un ferrocarril hacia el oriente, que conecte o llegue a Bolivia y Brasil y seguramente se pueda conectar también con Argentina y otros países vecinos.

“En ese contexto es que estos ferrocarriles que van a estar en torno al puerto de Chancay van a tener que contar con algunos parámetros para su aplicación. Por ejemplo, uno de ellos es el transporte a doble estiba, es decir, dos niveles. Tal como sucede en los puertos de Long Beach o el de Manzanillo en México“, señaló.

En tanto, el especialista afirmó que si bien en un ferrocarril los costos pueden ser un poco más elevados que en el transporte por mar, los tiempos son menores. “Esa es la gran ventaja del ferrocarril”, sostuvo.

En cuanto al principal reto en la construcción de este tren, Villavicencio considera que es el de cruzar los andes. "Hasta hace unos años también había un proyecto del túnel transandino. Este contemplaba la realización de tres túneles en el ferrocarril del centro que justamente el objetivo era eliminar los zig-zags de los andes mediante túneles“, recordó. Esa podría ser una alternativa, puntualizó.