Tren que unirá el puerto de Chancay con zona central del Perú: ¿de qué trata y qué impacto tendrá?

Los proyectos ferroviarios en el Perú siguen su curso. En las últimas semanas del 2025, la compañía Power Construction Corporation of China (PowerChina) se adjudicó la construcción del tren que conectará el puerto de Chancay con la sierra central. De esta manera, se creará un corredor para el transporte principalmente de cobre y litio desde las zonas mineras hacia el Pacífico, reduciendo costos logísticos. El tiempo de traslado se reducirá de 18 horas (por carretera) a tan solo 5 horas.