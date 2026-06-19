Dos trenes colisionaron este viernes cerca de Bedford (centro de Inglaterra), en un “incidente” que está siendo atendido por la policía y los servicios de emergencia de la región y que ha bloqueado las líneas en sentido a Londres.

La Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Bedfordshire confirmaron en la red social X que estaban atendiendo un “incidente” en una vía ferroviaria al sur de Bedford tras una “colisión que ha involucrado a dos trenes”.

Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron un convoy dañado, perteneciente a la compañía británica West Midlands Railway. Por el momento, se desconoce si hay posibles heridos entre los pasajeros.

Emergency services are currently responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area. Please follow @BTP for updates. — Bedfordshire Police (@bedspolice) June 19, 2026