Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por el momento, se desconoce si hay posibles heridos entre los pasajeros. Foto: @PolitlcsUK / X
Por el momento, se desconoce si hay posibles heridos entre los pasajeros. Foto: @PolitlcsUK / X
Por Agencia EFE

Dos trenes colisionaron este viernes cerca de Bedford (centro de Inglaterra), en un “incidente” que está siendo atendido por la policía y los servicios de emergencia de la región y que ha bloqueado las líneas en sentido a Londres.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.