El inicio del año escolar en los colegios públicos vuelve a poner en evidencia una profunda brecha en la infraestructura educativa. Un reportaje del programa “Punto Final”, basado en información del Ministerio de Educación, reveló que más de 26 mil instituciones estatales en el Perú presentan daños estructurales, situación que afecta a miles de estudiantes en todo el país.

Las cifras provienen de la Dirección General de Infraestructura Educativa del Minedu y reflejan que el 48% de los colegios públicos (26.692 en total) registra algún tipo de deterioro en sus instalaciones. En muchos casos se trata de aulas en mal estado, estructuras debilitadas o ambientes que no garantizan condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Más de 26 mil escuelas públicas tienen problemas en su infraestructura. (Foto: Captura/Latina Noticias)

La visita a instituciones educativas en distintas regiones mostraron escenarios preocupantes: aulas sin techo, pisos de tierra, servicios higiénicos colapsados y construcciones con riesgo de derrumbe. Incluso algunos planteles recién construidos presentan fallas que los vuelven parcialmente inhabitables.

“ Lo que nosotros necesitamos urgentemente son mesas, sillas , y nos gustaría también tener computadoras, laptops, proyector para poder trabajar”, contó Nelly Cisneros, directora del colegio 22 de septiembre, ubicado en Ate, al citado programa.

En Lima, por ejemplo, se han identificado colegios con techos a punto de colapsar y más de un centenar de aulas declaradas inhabitables durante inspecciones realizadas por la Contraloría. La problemática también se repite en regiones, donde la falta de mantenimiento y deficiencias en la construcción agravan el deterioro de los locales escolares.

Más de 26 mil colegios públicos con problemas estructurales a nivel nacional. (Foto: Captura/Latina Noticias)

A estas carencias se suman retrasos en la entrega de materiales educativos. Según reportes oficiales, cientos de miles de alumnos no recibieron oportunamente los kits escolares destinados al inicio del año académico, lo que evidencia dificultades logísticas en el sistema educativo.

Desde el propio Ministerio de Educación se reconoció que los recursos para atender la infraestructura escolar son limitados y que muchas soluciones dependen de la gestión de los gobiernos locales. Mientras tanto, miles de estudiantes continúan asistiendo a clases en ambientes deteriorados que no ofrecen condiciones seguras para su formación.

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