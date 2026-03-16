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Deficiencias en infraestructura afectan a más de 26 mil colegios públicos del Perú. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Deficiencias en infraestructura afectan a más de 26 mil colegios públicos del Perú. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Por Redacción EC

El inicio del año escolar en los colegios públicos vuelve a poner en evidencia una profunda brecha en la infraestructura educativa. Un reportaje del programa “Punto Final”, basado en información del Ministerio de Educación, reveló que más de 26 mil instituciones estatales en el Perú presentan daños estructurales, situación que afecta a miles de estudiantes en todo el país.

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