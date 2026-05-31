En Texas, las peleas de gallos no son solo un “espectáculo clandestino”, también pueden traer consecuencias legales serias para todos los involucrados. Quienes asisten, apuestan o participan de alguna forma podrían enfrentar distintos cargos, y las personas que las organizan se exponen a sanciones todavía más duras. ¿Qué dice exactamente la ley sobre cada uno de estos casos y qué castigos contempla para organizadores y participantes? En los siguientes párrafos te lo revelamos. Cabe precisar que este tipo de espectáculos está prohibido en Estados Unidos.

LO QUE DICE LA LEY SOBRE LAS PELEAS DE GALLOS EN TEXAS

En Texas las peleas de gallos son ilegales y están tipificadas como delito vinculado a crueldad animal, según el Código Penal Capítulo 42, Sección 105. En ese sentido, la ley en el Estado de la Estrella Solitaria prohíbe:

Organizar, patrocinar o permitir peleas de gallos en una propiedad.

Hacer que un gallo pelee contra otro o entrenarlo con ese fin.

Poseer, fabricar o usar equipo para peleas (espuelas metálicas, navajas, anillos, etc.).

Obtener dinero o cualquier beneficio económico de las peleas (apuestas, cobro de entradas, premios).

Asistir como espectador a una pelea de gallos. Si bien es la conducta menos grave, también está sancionada.

Si vas a una pelea de gallos en Texas, esto es lo que dice la ley sobre ti (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES POR PARTICIPAR DE PELEAS DE GALLOS EN TEXAS?

Las sanciones se dan según el tipo de participación. La gravedad del delito y las penas cambian según el rol de la persona:

Asistir como espectador

Se considera un delito menor (misdemeanor), en muchos casos de clase C.

Por lo que asistir como espectadora a una pelea de gallos implica multas significativas y antecedentes penales.

Organizar, promover o permitir peleas de gallos

Se clasifica como delito grave con cárcel estatal (state jail felony).

Según la abogada criminalista Alexandria Cazareas, organizar o permitir peleas puede acarrear hasta 2 años de prisión en cárcel estatal, además de multas y posible decomiso de animales, dinero y equipo, precisó a N+ Univision.

Causar que los animales peleen u obtener ganancias de las peleas

También se trata como delito grave a nivel estatal cuando la persona provoca las peleas o se beneficia económicamente de ellas.

Suele ir acompañado de otros cargos (apuestas ilegales, porte de armas, evasión de arresto, etc.) según cada caso.

Además de las consecuencias penales, las autoridades recuerdan que las peleas de gallos se consideran crueldad animal y con frecuencia están ligadas a delitos adicionales (drogas, armas, crimen organizado), lo que puede agravar la situación jurídica de los involucrados.

¿CÓMO DENUNCIAR ACTIVIDADES SIMILARES?

Si ves peleas entre animales o sospechas que están siendo maltratados, puedes hacer una denuncia de forma anónima. Solo comunícate con la Sociedad Protectora de Animales al 214‑742‑7722.

Un reporte a tiempo puede ser la diferencia entre seguir sufriendo abusos o tener una oportunidad de vivir mejor para muchos animales.

Defensores de animales señalan que las peleas de gallos no pueden ser consideras una cultura. (Foto: Getty Images)

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