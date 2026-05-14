Muchos conductores en Texas creen que mientras respeten el número que aparece en los letreros de velocidad no tienen riesgo de recibir una multa. Sin embargo, la ley estatal funciona de manera diferente y deja claro que manejar dentro del límite no siempre significa conducir de forma segura. En carreteras con lluvia, neblina, tráfico pesado, accidentes o zonas de construcción, un oficial puede considerar que la velocidad de un vehículo era peligrosa aunque estuviera por debajo del máximo permitido. En otras palabras, en Texas la autoridad no solo observa cuántas millas por hora marca el velocímetro, sino también si esa velocidad era adecuada para las condiciones reales de la vía. Esta regla, que muchos desconocen, puede terminar en multas costosas e incluso afectar el historial de manejo del conductor.

El Código de Transporte de Texas establece que ninguna persona debe conducir a una velocidad mayor de la que sea “razonable y prudente” según las condiciones existentes en ese momento. Esto significa que el límite publicado funciona como una referencia para condiciones normales, pero no garantiza que siempre sea seguro manejar a esa velocidad.

Por ejemplo, cuando comienza a llover, aparece neblina, hay tráfico detenido, un accidente adelante o trabajadores realizando obras en la vía, los conductores tienen la obligación de reducir la velocidad. La ley no fija una cantidad exacta de millas por hora que debe disminuirse en cada situación, sino que exige adaptar la conducción a los riesgos presentes en la carretera.

Las autoridades en Texas recomiendan reducir la velocidad cuando el clima empeora. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Por qué un conductor puede recibir una multa aunque no exceda el límite en Texas

En Texas, un oficial puede detener a un conductor si considera que la velocidad utilizada no era segura para las circunstancias del momento. Esto puede ocurrir incluso cuando el vehículo circulaba dentro del límite marcado en el letrero.

La situación suele sorprender a muchos conductores porque asocian automáticamente el límite de velocidad con una conducción segura. Sin embargo, la legislación estatal deja claro que la responsabilidad del conductor es evaluar constantemente las condiciones de manejo y actuar con prudencia.

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) recuerda que los conductores deben ajustar la velocidad según el clima, el tráfico y la visibilidad, además de mantener suficiente distancia entre vehículos para poder frenar de manera segura.

Cuánto puede costar este tipo de infracción en Texas

Las multas por este tipo de violación pueden variar según la ciudad, el condado y las circunstancias de la infracción. En muchos casos, las sanciones comienzan alrededor de los 150 o 200 dólares, aunque la cifra puede aumentar si ocurrió en una zona de construcción o si hubo peligro para otras personas.

Además de la multa económica, algunos conductores podrían enfrentar consecuencias adicionales, como aumento en el costo del seguro del automóvil o puntos negativos en su historial de manejo.

En Texas, respetar el límite de velocidad no siempre evita que la policía te detenga. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué recomiendan las autoridades de Texas para evitar multas

Las autoridades aconsejan mirar más allá del límite de velocidad y prestar atención constante a lo que ocurre en la carretera. Reducir la velocidad cuando llueve, evitar distracciones con el teléfono celular, aumentar la distancia entre vehículos y respetar señales temporales son algunas de las medidas más recomendadas.

En Texas, la ley no solo evalúa qué tan rápido circula un vehículo. También analiza si esa velocidad era realmente segura para el momento y el lugar donde se estaba conduciendo.

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