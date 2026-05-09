Si vives en Texas y estás buscando trabajo, este puede ser un buen momento para ti. En todo el estado faltan trabajadores en distintas áreas, y eso significa que hay empleos que se están cubriendo más rápido que antes, incluso para personas que recién están empezando o que llevan tiempo sin trabajar. Muchas empresas necesitan contratar pronto y están dispuestas a entrenar, ofrecer horarios flexibles o turnos variados para atraer más candidatos. En esta nota te contaremos cuáles son esos trabajos que hoy pueden representar una puerta de entrada rápida al mercado laboral en el Estado de la Estrella Solitaria.

Texas no consigue suficiente personal. Averigua cuáles son los empleos a los que puedes entrar más rápido al mercado laboral (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS EMPLEOS QUE PUEDES CONSEGUIR MÁS RÁPIDO EN TEXAS?

Unas semanas después de crear el Consejo de Empleo de Texas, el gobernador Greg Abbott recorrió varios centros de capacitación y dejó claro que el estado necesita más trabajadores con oficio, como soldadores y electricistas, para mantener su ritmo de crecimiento.

En una visita al área de tecnología automotriz del campus de South Plains College, en Levelland, Abbott señaló que, en ciertas regiones de Texas, la demanda de soldadores y electricistas es tan alta que se requieren miles de nuevos títulos y certificaciones cada año dijo Abbott, de acuerdo con la radio KTTZ.

Según explicó, la formación y las habilidades que obtienen los estudiantes son clave para que este estado tenga una de las fuerzas laborales más sólidas del país. También aseguró que muchos padres en el estado quieren que sus hijos accedan a carreras bien pagadas, y que el Consejo de Empleo está ayudando a que ese objetivo se haga realidad.

En la misma línea se encuentra el U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) que precisó que oficios como electricistas, soldadores y personal de construcción seguirán teniendo mucha salida laboral y buenas perspectivas de crecimiento en los próximos años, gracias a nuevos proyectos de infraestructura, energía y manufactura.

A esto se suma que la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas señala en sus informes que varias de estas ocupaciones figuran de manera constante entre las más solicitadas del estado, por lo que abundan las vacantes y el pago por hora se ha vuelto cada vez más competitivo.

¿Requieren título universitario?

Ahora mismo faltan sobre todo personas para trabajos técnicos y manuales. Son puestos que requieren saber hacer cosas específicas, pero no siempre piden un título universitario.

Entre los más buscados están quienes trabajan con electricidad, quienes sueldan metales, los que se dedican a la construcción, los que dan mantenimiento a máquinas y los que instalan o reparan sistemas eléctricos y mecánicos. En muchos casos, las empresas valoran más que estés disponible y tengas experiencia práctica que tus estudios en papel.

Por lo tanto, una de las razones por las que es más fácil conseguir este tipo de trabajo es que no te exigen haber ido a la universidad. Eso sí, muchas veces necesitas una capacitación técnica básica, algún curso o certificación y práctica real, ya sea en un empleo o como aprendiz.

En Texas hay programas de formación en oficios y de aprendizaje que te pueden ayudar a entrar a estos sectores y empezar a trabajar más rápido.

Electricistas, soldadores y personal de construcción se mantienen entre los puestos más buscados en Texas, impulsados por proyectos de infraestructura, energía y manufactura (Foto: Freepik)

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