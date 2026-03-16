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Padres de familia compran cuadernos y útiles escolares en los puestos de Mesa Redonda a pocas horas del inicio de clases en colegios estatales. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
  • Padres de familia compran cuadernos y útiles escolares en los puestos de Mesa Redonda a pocas horas del inicio de clases en colegios estatales. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Padres de familia compran cuadernos y útiles escolares en los puestos de Mesa Redonda a pocas horas del inicio de clases en colegios estatales. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Padres de familia compran cuadernos y útiles escolares en los puestos de Mesa Redonda a pocas horas del inicio de clases en colegios estatales. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Vendedores exhiben cuadernos, colores y otros útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Vendedores exhiben cuadernos, colores y otros útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Vendedores exhiben cuadernos, colores y otros útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Comerciantes ofrecen mochilas y loncheras mientras padres y estudiantes recorren los pasillos del emporio comercial en busca de útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Comerciantes ofrecen mochilas y loncheras mientras padres y estudiantes recorren los pasillos del emporio comercial en busca de útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Comerciantes ofrecen mochilas y loncheras mientras padres y estudiantes recorren los pasillos del emporio comercial en busca de útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Gran afluencia de compradores se registra en las galerías de Mesa Redonda. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Gran afluencia de compradores se registra en las galerías de Mesa Redonda. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Gran afluencia de compradores se registra en las galerías de Mesa Redonda. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Familias revisan listas de útiles y comparan precios de cuadernos y lapiceros. oto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Familias revisan listas de útiles y comparan precios de cuadernos y lapiceros. oto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Familias revisan listas de útiles y comparan precios de cuadernos y lapiceros. oto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Padres acompañados de sus hijos eligen útiles escolares en medio del intenso movimiento comercial. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Padres acompañados de sus hijos eligen útiles escolares en medio del intenso movimiento comercial. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Padres acompañados de sus hijos eligen útiles escolares en medio del intenso movimiento comercial. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • endedores exhiben cuadernos, colores y otros útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    endedores exhiben cuadernos, colores y otros útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    endedores exhiben cuadernos, colores y otros útiles escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Familias cargan cuadernos y materiales escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Familias cargan cuadernos y materiales escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Familias cargan cuadernos y materiales escolares. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Por Redacción EC

En la víspera del inicio del año escolar en colegios públicos, numerosos padres de familia acudieron el domingo a Mesa Redonda para realizar compras de última hora de útiles escolares. En las galerías y calles del emporio comercial se observó una importante afluencia de personas.

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