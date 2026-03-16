En la víspera del inicio del año escolar en colegios públicos, numerosos padres de familia acudieron el domingo a Mesa Redonda para realizar compras de última hora de útiles escolares. En las galerías y calles del emporio comercial se observó una importante afluencia de personas.

Durante la jornada, familias recorrieron distintos puestos para comparar precios y completar la compra de artículos necesarios para el retorno a clases. En varios locales se ofrecían mochilas, loncheras y paquetes de útiles, mientras comerciantes exhibían cuadernos, colores y otros productos escolares en vitrinas y mesas de venta.

También se vio a padres acompañados de sus hijos revisando listas y eligiendo mochilas antes de concretar las compras. En algunos pasillos y galerías se registró congestión de compradores debido a la cercanía del inicio de clases en las instituciones educativas estatales.

Tras realizar las adquisiciones, varias familias salían de los establecimientos con bolsas que contenían cuadernos y otros materiales escolares, en medio del movimiento comercial característico de esta zona del centro de Lima en la temporada previa al retorno a las aulas.