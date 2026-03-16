Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En la víspera del inicio del año escolar en colegios públicos, numerosos padres de familia acudieron el domingo a Mesa Redonda para realizar compras de última hora de útiles escolares. En las galerías y calles del emporio comercial se observó una importante afluencia de personas.
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