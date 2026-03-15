Resumen

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Sicarios matan a trabajador del Poder Judicial y se llevan su arma en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)
Sicarios matan a trabajador del Poder Judicial y se llevan su arma en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un agente de seguridad del Poder Judicial del Perú fue asesinado a balazos la noche del último domingo en el cruce de la avenida Arancibia con la calle Los Molinos, en el distrito limeño del Rímac.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.