Un agente de seguridad del Poder Judicial del Perú fue asesinado a balazos la noche del último domingo en el cruce de la avenida Arancibia con la calle Los Molinos, en el distrito limeño del Rímac.

La víctima fue identificada como Daniel Eliceo Pinillos Caballero, quien fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta y que le dispararon en más de cinco ocasiones, según informaron testigos del hecho.

De acuerdo con las primeras versiones, el agente se encontraba en una bodega de la zona comprando cerveza junto a un amigo cuando los sujetos lo sorprendieron y abrieron fuego contra él.

Sicarios matan a trabajador del Poder Judicial y se llevan su arma en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)

Agente del Poder Judicial es asesinado tras presunto reglaje en el Rímac: César.grados@photo.gec)

Habría sido víctima de reglaje

El director general de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo Farfán, señaló que los atacantes habrían seguido previamente los movimientos de la víctima.

Crimen en el Rímac: asesinan a agente de seguridad del Poder Judicial. (Foto: César.grados@photo.gec)

En declaraciones a RPP, el jefe policial explicó que todo apunta a que el crimen fue planificado. “Se ha dirigido a hacer unas compras en legítima voluntad y en esas circunstancias un ente criminal ha estado siguiendo sus pasos. Lo ha reglado y lo ha ubicado”, indicó.

Delincuentes se llevaron su arma

Por su parte, Óscar Pinillos, hermano de la víctima, informó que los delincuentes se llevaron el arma de reglamento que el agente portaba debido a su labor como resguardo del Poder Judicial.

“Mi hermano, como era resguardo del Poder Judicial, sí tenía un arma. No tuvo oportunidad de defenderse, pero sí le quitaron el arma. Hemos encontrado solamente la funda”, declaró.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y determinar si el asesinato está vinculado a su labor como agente de seguridad del Poder Judicial.

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A las 2 a.m., el oficial Michael Ramírez (30 años), de Pinquiry en el Callao, fue asesinado con seis disparos al llegar a su casa en Bellavista, Lima. Vestía de civil con mochila y táper; dos sicarios lo esperaban, alertados por un cómplice. Recibió amenazas previas por investigaciones policiales y se había mudado recientemente. Vecino vio a dos fugitivos (uno blanco, uno negro). No fue robo; video capta balazos.

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