El presidente de la República, José Jerí, anunció este lunes, 1 de diciembre, que el nuevo plan de seguridad ciudadana estará listo en enero de 2026.

Desde Cañete, donde presidió la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025, el mandatario dijo que “hemos definido como un plazo presentar dentro de los primeros 15 días de enero, el nuevo plan de seguridad ciudadana”.

“No queremos un plan de escritorio, no queremos un plan que sea una tesis, que prometa cosas que nunca se van a cumplir. Queremos un plan aterrizado donde todas las instancias que están comprometidas en la lucha contra la inseguridad ciudadana, en diferentes niveles, tengan una participación clara, puntual y medible en el tiempo”, añadió el jefe del Estado.

Señaló que la base del próximo plan de seguridad ciudadana será el “Plan Bratton” y el Plan 2013-2018, con el objetivo de mitigar y eliminar la delincuencia del país.

