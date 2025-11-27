A través de un escrito firmado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó a la Defensoría del Pueblo que la empresa Rutas de Lima S.A.C., dejará de operar, este martes 2 de diciembre, el tramo concesionado del proyecto Vías Nuevas de Lima.

La medida “constituye una amenaza evidente del abandono de las vías bajo su responsabilidad y con ello, de la prestación del servicio público”, en referencia a los 85 kilómetros que abarca de la Panamericana Sur y Norte.

La MML precisó que “el concesionario asumió la obligación de garantizar la operación y el mantenimiento de las vías concesionadas, así como los riesgos inherentes a un contrato de esta naturaleza” por lo que tiene la responsabilidad de destinar los recursos indispensables para garantizar el buen mantenimiento de la infraestructura vial y la protección de quienes la utilizan.

En ese sentido, exhortan a la Defensoría a que, en el marco de sus competencias, se dispongan las acciones que correspondan en defensa del interés público.

MML tomaría acciones en la vía

El documento señala y deja en claron que la MML está gestionando acciones y coordinaciones pertinentes para afrontar cualquier escenario de emergencia o posible abandono de la vía, en ejercicio de su obligación de resguardar a los usuarios, para garantizar continuidad del servicio y la defensa de los derechos de la ciudadanía.”

¿Por que dejará de operar Rutas de Lima?

Rutas de Lima sostuvo que desde el 5 de noviembre está imposibilitado de cobrar los peajes de Villa y Punta Negra en la Panamericana Sur, por lo que han perdido la totalidad de sus ingresos sumado al uso acelerado de sus reservas de caja operativa.