Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de hoy, miércoles 3 de diciembre, y consumió 18 de 33 buses de la empresa Empresa de Transportes Miraflores Monterrico S.A. (Etmimsa), dentro de una cochera particular ubicada en la avenida Húsares de Junín, en el distrito de Ate.

Al lugar llegaron 15 unides del Cuerpo de los Bomberos del Perú para apagar las llamas.

El jefe departamental de Lima Este de los Bomberos, Carlos Malpica, indicó a RPP que no se han registrado heridos ni víctimas mortales en el incendio. Precisó que las unidades afectadas usan diferentes tipos de combustible como GNV, petróleo y gasolina.

Malpica contó que para contener las llamas, tuvieron que mover los tanques de combustible para enfriarlos. “Estamos en la parte final de la emergencia. Lo bueno es que no ha habido daños colindantes, ni afectación de población ni Bomberos heridos”, sostuvo al matinal.

Hasta el momento, las causas del siniestro aún están en materia de investigación de parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien acordonó la zona para evitar más incidentes.

Choferes y cobradores reclaman más seguridad

Los trabajadores de la empresa protestaron pues “han perdido todo” y ya no cuentan con sus herramientas de trabajo. Muchos de ellos tienen familia.

Algunos manifestaron que no han recibido amenazas previas ni mensajes amenazantes por lo que descartan que se trate de una extorsión.

La PNP confirmó que en la cochera que quedó totalmente destruida también había buses de otra empresa de transportes.

Empresas de transporte y extorsión

En octubre pasado, El Comercio reveló que extorsionadores ya controlan más de 600 km de rutas de transporte en Lima, además, hasta la fecha ya se registran más 65 asesinatos contra este rubro.