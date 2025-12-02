La Municipalidad de San Juan de Miraflores ordenó este lunes la clausura temporal del centro comercial Mall del Sur, en medio de una intervención conjunta con la Fiscalía que se centra en la verificación detallada de las instalaciones eléctricas del establecimiento. Durante la diligencia, las autoridades hallaron cables expuestos, una de las principales observaciones por las cuales se dispuso la medida.

El operativo se inició como parte de una acción de fiscalización orientada al cumplimiento de la normativa vigente. En el cartel colocado en el ingreso del mall se consigna que el cierre se debe a la infracción N.° 2.94, correspondiente a “no cumplir con lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad”. La comuna señaló que el objetivo es garantizar la seguridad de los visitantes y trabajadores, ante posibles riesgos derivados de las fallas detectadas.

Municipalidad cierra Mall del Sur tras hallar cables expuestos y deficiencias técnicas. (Foto: X/@amoch30)

Además de los problemas eléctricos, el personal municipal identificó otras deficiencias: falta de mantenimiento en equipos de refrigeración, presencia de óxido en estructuras metálicas de zonas técnicas, instalaciones inadecuadas y ausencia de señalización obligatoria. Estos hallazgos fueron considerados riesgosos para el público.

En redes sociales, los usuarios reportaron inconvenientes tras el cierre inesperado. “¿Qué pasa con los que compraron para el cine?”, preguntó un internauta, a lo que otros respondieron que debían solicitar un reembolso. “Justo iba a recoger mi pedido”, comentó otra persona, ante lo cual le indicaron que las entregas serían reprogramadas. Hasta el momento, Mall del Sur no ha emitido un pronunciamiento oficial.

SJM clausura Mall del Sur por incumplir el Código Nacional de Electricidad. (Foto: X/@sisupieraqueake)

El fiscal a cargo del operativo, Ricardo Walter López García, recomendó al establecimiento corregir todas las observaciones dentro del plazo correspondiente, a fin de evitar sanciones adicionales.

Mall del Sur ya había presentado deficiencias este año

En febrero de 2025, el centro comercial fue escenario de un incidente cuando se reportaron grietas y el levantamiento repentino del porcelanato en el patio de comidas, lo que generó alarma entre los visitantes tras escucharse un fuerte “estruendo”. La zona afectada fue cercada preventivamente.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores inspeccionó la situación y concluyó que no existió daño estructural, sino un problema de acabados relacionado con la dilatación térmica o pequeños movimientos del material. En esa ocasión, solo se dispuso el cierre parcial del área.

La intervención de hoy, sin embargo, abarca todo el establecimiento y se mantendrá activa hasta que culminen las verificaciones y se subsanen las observaciones técnicas detectadas.