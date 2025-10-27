La cadena mexicana Steren llega al mercado peruano. La primera tienda de esta marca de comercialización y venta de aparatos electrónicos ya opera en el Centro Comercial del Mall del Sur en San Juan de Miraflores.

“Esta es la tienda número 704 del grupo y la primera en el Perú. Esperemos que en dos años más estemos logrando la apertura de la tienda número 10”, indicó Carlos Arnillas, country manager de Steren.

Steren opera en nueve países de América y cuenta con más de 400 tiendas en su país de origen. Su modelo de expansión consiste en ventas directas y franquicias, en un mercado cada vez más dinámico como el tecnológico. En el Perú, la competencia incluye a marcas como Hiraoka, Coolbox y PC Factory.

La nueva tienda cuenta con productos en las categorías de smart home, accesorios para móviles, seguridad, audio, video, computación, entre otras.

Con esto, la marca apuesta por consolidar un concepto diferenciador que le permita una rápida expansión.