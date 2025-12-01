El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que incautó 306 equipos utilizados por estaciones de radiodifusión y de televisión por cable que funcionaban sin autorización en distintas regiones del país.

Las intervenciones se realizaron entre el 1 de enero y el 20 de noviembre, como parte de las acciones destinadas a combatir las señales piratas y reforzar la legalidad en los servicios de telecomunicaciones.

Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) del MTC, que contó con el apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Estas diligencias incluyeron allanamientos y descerrajes en inmuebles donde operaban estaciones que no contaban con la concesión exigida por ley. En total, las acciones se ejecutaron en el marco de 124 medidas cautelares a nivel nacional.

Con esta cifra, el MTC superó las incautaciones registradas durante el mismo periodo del 2024, cuando se confiscaron 281 equipos. Según el ministerio, este incremento evidencia el fortalecimiento de la fiscalización para proteger a los operadores formales y garantizar que no se vea afectada la integridad de las redes ni la calidad del servicio que llega a la ciudadanía.

El funcionamiento de estaciones de radiodifusión y cable sin autorización constituye una infracción administrativa grave. Las multas por esta falta pueden oscilar entre S/ 160.500 y S/ 267.500, de acuerdo con el Reglamento de Sanciones del sector.

Además, estas prácticas pueden configurar delitos tipificados en el Código Penal, como la distribución ilegal de señales y el uso de equipos para decodificar contenidos protegidos.

El MTC reiteró que continuará impulsando acciones para fortalecer la competencia leal y asegurar que la población acceda a servicios de telecomunicaciones seguros, legales y libres de interferencias.