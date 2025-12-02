Lluvias de ligera a fuerte intensidad afectarán diversos sectores de la Selva peruana entre el miércoles 3 y el viernes 5 de diciembre, mientras que en la sierra centro y sur se registrarán episodios de nieve, granizo, aguanieve y lluvias ligeras a moderadas. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en su reciente aviso oficial.

De acuerdo con la entidad, las precipitaciones en la Selva estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h. Para este miércoles, se prevén acumulados de hasta 45 mm/día en la selva norte, alrededor de 60 mm/día en la selva centro y valores próximos a 80 mm/día en la selva sur.

Los departamentos que podrían verse afectados incluyen Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Selva tendrá lluvias fuertes y Sierra registrará nevadas y granizadas. (Foto: Andina)

Fenómenos en la sierra centro y sur

El Senamhi también informó que, en la sierra centro y sur, podría caer granizo en localidades ubicadas sobre los 2800 m s. n. m. y nevar en zonas superiores a los 3800 m s. n. m. Estas precipitaciones, igualmente acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h, están asociadas a la proximidad de la Depresión Aislada en Altos Niveles (DANA) Qori.

Senamhi advierte lluvias fuertes en la Selva y nevadas en la sierra por influencia de DANA Qori. (Foto: Andina)

Para el miércoles 3 de diciembre, se estiman acumulados entre 11 mm/día y 16 mm/día en la sierra centro, y entre 11 mm/día y 20 mm/día en la sierra sur. Los departamentos en alerta comprenden Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Recomendaciones del Indeci

Ante estas condiciones climáticas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas de protección, especialmente en zonas de bajas temperaturas. Se recomienda evitar la exposición a cambios bruscos de clima, cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío, y mantener abrigados a niños y adultos mayores.

Asimismo, se aconseja consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, dulces y grasas para fortalecer la resistencia al frío. También se recomienda almacenar alimentos y agua potable en lugares seguros y acudir a un centro de salud ante la aparición de infecciones respiratorias.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del fenómeno y piden a la ciudadanía estar atenta a los reportes oficiales.