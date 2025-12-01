Doce personas fallecidas, 30 desaparecidas y seis heridas es el saldo preliminar de un trágico accidente fluvial ocurrido durante la madrugada de este lunes 1 de diciembre en el puerto de Iparia, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, informó la Región Policial Ucayali.

El siniestro se produjo alrededor de las 05:00 horas, cuando un deslizamiento de tierras cayó directamente sobre dos embarcaciones que se encontraban en el puerto. La nave Rápido Oriente quedó completamente sumergida, mientras que la embarcación Deo Rigo —que transportaba pasajeros y carga— sufrió severos daños. Esta última había partido un día antes desde Pucallpa con destino a las comunidades nativas de Caco Macaya, Curiaca del Caco y Pueblo Nuevo del Caco, y se encontraba en proceso de desembarque cuando ocurrió el derrumbe.

12 fallecidos y decenas de desaparecidos por derrumbe que hundió dos embarcaciones en Ucayali. (Foto: Andina)

Unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú se movilizaron desde el aeropuerto de Pucallpa en un helicóptero M17-20 para apoyar en las labores de auxilio y búsqueda. A ellas se sumaron equipos especializados de la Marina de Guerra, que continúan trabajando en una zona de difícil acceso debido a la profundidad y la remoción de tierras provocada por el deslizamiento.

El Centro de Salud de Iparia atiende a los seis heridos, mientras la búsqueda de los desaparecidos se mantiene activa. Entre las personas afectadas se encuentran niños, jóvenes y adultos de diversas comunidades ribereñas, como Colonia Caco, Curiaca y Caco Macaya. También viajaban médicos y docentes que se desplazaban para cumplir funciones en las localidades nativas de la zona.

Doce muertos y más de 30 desaparecidos tras derrumbe que hundió embarcaciones en puerto de Iparia. (Foto: Andina)

Las autoridades permanecen en el área del accidente y han desplegado un operativo conjunto por agua y aire ante la posibilidad de que la cifra de víctimas aumente conforme avancen las labores de rescate.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.