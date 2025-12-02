Los Bomberos han solicitado la presencia de más unidades en el cruce del jirón César Vallejo y la Av. Pachacútec. Foto: América Noticias
Los Bomberos han solicitado la presencia de más unidades en el cruce del jirón César Vallejo y la Av. Pachacútec. Foto: América Noticias
Redacción EC
Un en en el cruce del jirón César Vallejo y la Av. Pachacútec, distrito de , consumió toda una ferretería de dos pisos. Al lugar han llegado 11 unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú para atender la emergencia.

Según vecinos en esta zona del conocido Parque Industrial, el fuego inició al promediar las 5 y 40 de la mañana. Todas las personas de los negocios aledaños han sido evacuados y se ha restringido el tránsito peatonal y vehicular.

También en el lugar, según los Bomberos, se escuchan pequeñas explosiones que indicarían que aún queda material inflamable en el predio comercial.

La Municipalidad de Villa El Salvador ha dispuesto un camión cisterna para ayudar con el abastecimiento de agua. Asimismo, el Ministerio del Interior anunció a través de sus redes sociales que dispusto mas unidades de Bomberos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

