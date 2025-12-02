El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, anunció que en los próximos el Tren Lima -Chosica comenzará sus primeros viajes de pruebas, pero sin pasajeros, con la finalidad de verificar su adecuado funcionamiento.

“En los próximos días el tren circulará sin pasajeros y el próximo año estará en plena operación”, precisó el burgomaestre en conferencia de prensa.

Reggiardo precisó que el primer tramo operativo irá desde la estación Monserrate hasta Chosica, y que la MML ya inició el proceso de transferencia de propiedad de los trenes y la infraestructura al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que se ocupará la operación del sistema ferroviario.

Reggiardo precisó que ya están transfiriendo “el bien” al MTC y que todo está encaminado. Para la segunda fase aseguró que esta implica habilitar otro carril de regreso.

De igual modo, en la fase inmediata se procederá a instalar los paraderos del corredor ferroviario, un requisito indispensable antes del inicio de las pruebas y, posteriormente, del servicio regular.

¿Cuándo entrará en funcionamiento el Tren Lima Chosica?

El alcalde de Lima estimó que durante el 2026, los trenes deberían comenzar a operar, siempre y cuando se realicen las habilitaciones necesarias, aunque admitió que esto no depende únicamente de la MML.

“El servicio podría iniciar quizás en el primer trimestre del próximo año. Estamos haciendo todo lo posible para que así sea y para ofrecer un servicio eficiente”, puntualizó

Para la agencia Andina, Juan Suito Larrea, asesor de la dirección ejecutiva de ProInversión, resaltó que para llegar a este consenso que permita ejecutar Tren Lima Chosica se suscribirá un convenio que incorpore a dos entidades técnicas: la ATU y ProInversión. Además, la iniciativa avanza colectivamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).