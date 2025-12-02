Redacción EC
Un se registró la mañana de hoy, martes 02 de diciembre, al promediar las 11 y 45, en el , según informó en sus redes sociales el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor tuvo una profundidad de 44 kilómetros con una intensidad de III-IV grados. El epicentro ocurrió 56 kilómetros al suroeste del distrito de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao.

Algunas personas en los distritos de Pueblo Libre y Cercado de Lima indicaron en redes que el fuerte movimiento telúrico se sintió hasta en dos oportunidades.

Hasta el momento ni Defensa Civil ni el COEN Indeci han reportado heridos o fallecidos debido al sismo.

También, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú reportó que el sismo no ha generado en nuestro litoral, sin embargo, se exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones.

