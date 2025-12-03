En conferencia de prensa, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, presentó el app Alerta Pasajero, un botón de pánico integrado en el aplicativo móvil Tu Ruta, con la finalidad de que en tiempo real, los operadores del transporte público reporten hechos delictivos (extorsiones), ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ministro Tiburcio precisó que el plan piloto durará cerca de seis meses y se aplicará inicialmente en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En esta primera fase, 500 transportistas previamente validados con su documentación de identidad (DNI), lo que garantizará la operatividad del sistema en un entorno de prueba controlada.

Tipos de alerta

Las alertas generadas mediante el botón de pánico podrán incluir fotos, videos, audios y geolocalización. Toda esta información llegará en tiempo real a la Central de Emergencia 105 de la PNP, permitiendo desplegar una atención inmediata ante cualquier reporte delictivo.

Durante la presentación de esta nueva estrategia digital también estuvo presente el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, el comandante general de la Policía Nacional, teniente general PNP Óscar Arriola; el jefe de la ATU, David Hernández; el CEO de Tu Micro, Alejandro Valencia; y el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda; entre otros representantes del sector.

Extorsión en cifras

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025, en todo el Perú, se presentaron más de 23 mil denuncias por extorsión, un incremento superior al 35 % respecto al año anterior.

Además, cifras del INEI, en el segundo trimestre del 2025, revelan que el 64 % de peruanos indicó que la delincuencia es el principal problema del país, superando a la corrupción y al desempleo. Esta preocupación viene creciendo rápidamente respecto de inicios de año (enero-marzo: 59 %) y ya alcanzó un máximo desde el 2016.