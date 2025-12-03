Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Cerro Azul: un distrito seguro golpeado por un ataque que apunta a mafias de tierras
La ola de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país también tendrá protagonismo durante la campaña hacia las Elecciones Generales del 2026. Reflejo de ello es tanto el asesinato del candidato a diputado Percy Ipanaqué ocurrido el domingo en Piura, como el ataque a tiros que sufrió este martes el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, en Cerro Azul.

