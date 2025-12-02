Chile niega que haya una crisis migratoria y un aumento de flujos en la frontera con Perú

El Gobierno de Chile negó este martes que exista una crisis migratoria en la frontera con Perú, pese al despliegue militar de ese país, y aseguró que el flujo de personas no ha aumento en los últimos días.

“De acuerdo a las estadísticas oficiales que están a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días” , indicó en rueda de prensa el ministro chileno del Interior, Álvaro Elizalde.

Elizalde aseguró que “las personas que han salido del país este año en el mes de noviembre por el Complejo Fronterizo Chacalluta son menos que las que salieron el año pasado en el mismo mes”.

Gobierno chileno descarta crisis migratoria y afirma que el flujo en Chacalluta incluso disminuyó. (Foto: Andina)

Según cifras del Ejecutivo, la migración irregular ha caído un 48,3 % desde 2021, año récord de ingresos irregulares.

El presidente de transición de Perú, José Jerí, declaró el pasado viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la frontera.

La medida se tomó después de que un grupo de migrantes llegaron hasta el punto de frontera de Chile con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron interceptados por agentes de la Policía.

Elizalde indicó que la medida tomada por Perú “es la misma que Chile optó hace varios años atrás y dio un muy buen resultado”.

Ambos gobiernos crearon un Comité Binacional de Cooperación Migratoria y, tras una reunión el lunes liderada por los cancilleres de ambos países, acordaron “mejorar” la gestión migratoria y el control policial fronterizo en zonas de interés común.

“Hace un tiempo venimos trabajando junto a Perú para adoptar medidas que nos permitan tener mayor seguridad en la frontera y, obviamente, dada las nuevas decisiones que ha adoptado el gobierno del Perú, lo que ha habido es una coordinación a nivel de cancillería ”, explicó Elizalde.

Chile rechaza versión de caos fronterizo y afirma que cifras no muestran alza de migrantes. (Foto: Andina)

Quien también niega que exista una crisis es el alcalde de la ciudad chilena de Arica, en la frontera, Orlando Vargas, quien describió la situación como “muy normal”.

“La única diferencia entre la semana pasada y ahora es que Perú instaló como 50 efectivos miliares, ese el único cambio que hay porque el resto sigue todo normal ”, declaró a medios locales.

La controversia se da a días de la segunda vuelta presidencial en Chile, unos comicios a los que llega como favorito el ultraderechista José Antonio Kast sobre la izquierdista Jeannette Jara.

Kast, que ha basado su campaña en la mano dura contra la migración irregular y la delincuencia, insiste en que la frontera está “desbordada” y que él es el único que puede recuperar el orden.

El exdiputado ultracatólico lleva un conteo de cuántos días le quedan a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile para salir de manera voluntaria del país, antes que asuma como eventual presidente y expulse a los que no se hayan ido.

El Gobierno chileno ha acusado a Kast de crear una crisis donde no la hay “con fines electores”, mientras que la radio ADN reveló el lunes que Kast usó una foto falsa en las redes sociales para ilustrar la situación en la frontera.