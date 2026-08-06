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José Antonio Kast, presidente de Chile, espera la aprobación del paquete de leyes y reformas constitucionales. (Foto: EFE)
José Antonio Kast, presidente de Chile, espera la aprobación del paquete de leyes y reformas constitucionales. (Foto: EFE)
/ Presidencia de Chile
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este jueves que los anuncios realizados en materia de seguridad, la noche del miércoles en cadena nacional, buscan “recuperar” su lugar como “el país de Latinoamérica más seguro”.

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