El último lunes se reabrió un nuevo tramo de la avenida Nicolás Ayllón, en el límite de los distritos de La Victoria y El Agustino, como parte de los avances de obra de la estación Nicolás Ayllón (E-17) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La reapertura de dicha vía consiste en la liberación de cuatro carriles (dos por sentido) entre la avenida 28 de Julio y la calle Tristán. Esta medida contribuye a restablecer la circulación del transporte público y privado, mejorando la conectividad entre La Victoria, El Agustino y San Luis.
El restablecimiento del tránsito vehicular contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, en el marco del convenio suscrito con la ATU para reforzar el control y el ordenamiento en los planes de desvío vinculados a la ejecución de la Línea 2 del Metro.
Esta reanudación se suma a las realizadas hace dos semanas cuando fueron habilitados cinco carriles en la avenida Nicolás Ayllón, los cuales permanecieron cerrados por los trabajos de construcción de la estación Circunvalación (E-18).
La estación Nicolás Ayllón (E-17) registra un 92.55 % de avance en su ejecución, mientras que la estación Circunvalación (E-18) alcanza un 94.01 %. A nivel subterráneo, continúan las obras civiles, de arquitectura y de equipamiento electromecánico.
Hasta la fecha, de los 35 km que comprenden la Línea 2 del Metro y el ramal de la Línea 4, se han construido más de 27 km de túnel, restando solo 7,4 km para completar esta etapa clave de la obra subterránea.
