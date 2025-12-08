El Gobierno del Perú, mediante resolución ministerial publicada en el diario oficial, ha otorgado la distinción de “Personalidad Meritoria de la Cultura” a la escritora, poeta, investigadora y gestora cultural Doris Moromisato Miasato.

Doris Moromisato —hija de inmigrantes okinawenses, nacida en Chambala (Lima) en 1962— ha dedicado su vida a rescatar, documentar y dar voz a las raíces japonesas presentes en la sociedad peruana, especialmente a las experiencias de la comunidad nikkei.

Como poeta, ha publicado varios libros —entre ellos “Morada donde la luna perdió su palidez” (1988), “Chambala era un camino” (1999), “Diario de la mujer es ponja” (2004) y “Paisaje Terrestre” (2007)*— y su obra figura en importantes antologías nacionales e internacionales de la poesía peruana.

Pero su aporte va más allá de la literatura: ella ha investigado con profundidad la presencia japonesa en el Perú, el legado histórico y los retos identitarios de los nikkei, combinando memoria, historia, y promoción cultural.

Con esta distinción, el Estado, a través del Ministerio de Cultura, reconoce la labor de alguien que ha construido puentes entre culturas, promovido la visibilidad de comunidades históricas, y enriquecido el patrimonio literario y sociocultural del país —un legado que trasciende generaciones.

“Más que un homenaje individual, esta distinción reconoce la memoria colectiva, la identidad y la voz de quienes, con valentía y talento, tejen la historia viva del Perú”, indica la Resolución.

Este homenaje no solo destaca la figura de Doris Moromisato, sino que pone en primer plano la importancia de la diversidad cultural, del diálogo entre raíces orientales y peruanas, y del valor de quienes resignifican identidades desde la palabra, la historia y la memoria.