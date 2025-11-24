El Ministerio de Cultura, a través de la Unidad Ejecutora 010, anunció importantes descubrimientos en el Complejo Arqueoastronómico Chankillo, donde recientes investigaciones confirmaron la presencia de una estructura arquitectónica más antigua que el reconocido Observatorio Solar de Chankillo, construido alrededor del 250 a.C., y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Este hallazgo redefine los orígenes de la astronomía andina, y amplía de manera significativa la cronología del desarrollo astronómico en la región, convirtiéndose en uno de los registros más tempranos de planificación arquitectónica orientada a los movimientos del sol en América, y por lo tanto a la observación de fenómenos astronómicos.

La Unidad Ejecutora Chankillo prevé concluir las excavaciones y obtener los fechados radiocarbónicos que permitirán determinar la antigüedad de la estructura. Sin embargo, su orientación solar, estratigrafía y materiales constructivos confirmarían que se trata de un edificio con función astronómica, previa al Observatorio Solar de Chankillo, considerado el más antiguo del hemisferio.

A este descubrimiento se suma la identificación de un corredor alineado intencionalmente con el ciclo lunar, lo que demuestra que en el complejo se realizaban observaciones tanto solares como lunares, y el conocimiento astronómico era más diverso y avanzado de lo que se conocía hasta ahora.

(Foto: Ministerio de Cultura)

Las excavaciones también revelaron una gran vasija ceremonial de estilo Patazca, de aproximadamente un metro de altura, con figuras de guerreros modeladas en arcilla en posición de combate. Su colocación en una zona exclusiva de acceso al observatorio evidencia la existencia de élites que combinaban conocimientos astronómicos con liderazgo militar, reforzando la función política y ritual del Templo Fortificado.

Estos descubrimientos consolidan a Casma como uno de los centros astronómicos ancestrales más importantes del mundo. El Ministerio de Cultura continúa con los trabajos de restauración y puesta en valor de las Trece Torres y del Observatorio Solar, con el objetivo de abrir al público este sector del sitio en los próximos años.

Chankillo, reconocido como Patrimonio Mundial desde el 2021, sigue revelando claves sobre una de las tradiciones científicas más antiguas y avanzadas del Perú prehispánico.

