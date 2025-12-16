Un incendio se registra este martes en el jirón Antonio Raymondi, en el distrito de La Victoria, lo que motivó la rápida movilización de al menos nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia.

El siniestro, que ocurre en un almacén de bicicletas, se desarrolla a la altura del número 439 del jirón Raymondi, en una zona caracterizada por una alta concentración comercial, donde operan tiendas de ropa y otros negocios. Esta condición incrementa el riesgo de que el fuego se propague hacia inmuebles colindantes.

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, las calles estrechas del jirón Raymondi y de las vías aledañas dificultan el acceso de las unidades de emergencia y el despliegue del personal.

Ante este escenario, los bomberos optaron por ingresar al inmueble afectado a través de una cochera ubicada en la parte posterior, con el fin de atacar el fuego desde un punto alterno.

El incendio en un almacén del jirón Antonio Raymondi movilizó a al menos nueve unidades de bomberos | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

El incendio fue reportado aproximadamente a las 12:11 p.m. y, hasta el lugar, han sido desplazadas múltiples unidades, entre autobombas y camiones cisterna, que continúan trabajando para controlar la emergencia y evitar su expansión.

Sedapal activa plan de emergencia

Debido al incendio, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) activó, de manera inmediata, su plan de respuesta de emergencia para apoyar el control del siniestro por parte de los bomberos.

El personal de Sedapal permanece en el lugar y puso a disposición de los bomberos los hidrantes más cercanos, aumentando la presión del agua a través del sistema de control Scada. Asimismo, un camión cisterna se dirige a la zona donde se registra el siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas. En tanto, se ha recomendado a vecinos y comerciantes mantener despejada la zona para facilitar las labores del Cuerpo de Bomberos.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.