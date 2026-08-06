Los comerciantes esperan vender entre 20 mil y 30 mil polos del Sumo Pontífice. Foto: RPP YouTube
Los comerciantes esperan vender entre 20 mil y 30 mil polos del Sumo Pontífice. Foto: RPP YouTube
Por Redacción EC

A pocos meses de la anunciada visita del papa León XIV para el mes de noviembre. en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, diversos puestos ofrecen camisetas con mensajes alusivos a su llegada, cuyos precios van desde los diez soles, en medio de una creciente expectativa entre fieles y comerciantes.

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