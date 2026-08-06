A pocos meses de la anunciada visita del papa León XIV para el mes de noviembre. en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, diversos puestos ofrecen camisetas con mensajes alusivos a su llegada, cuyos precios van desde los diez soles, en medio de una creciente expectativa entre fieles y comerciantes.

Los vendedores señalaron que proyectan comercializar entre 20 mil y 30 mil polos durante los meses previos a la llegada del Santo Padre, considerado el primer papa peruano.

El volumen final de ventas dependerá de factores como la confirmación de actividades oficiales y la afluencia de visitantes, aspectos que se irán definiendo conforme se acerque la fecha del esperado acontecimiento.

Ciudades que visitará el papa León XIV

La Santa Sede oficializó el itinerario del viaje apostólico que el Pontífice realizará del 11 al 17 de noviembre. La agenda preliminar contempla una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y actividades en otras ciudades.

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En el norte, Chiclayo será una de las principales escalas del viaje pues fue obispo durante ocho años. En las últimas semanas, una delegación técnica enviada por la Santa Sede inspeccionó la ciudad junto con autoridades regionales, representantes de la Iglesia y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Mientras que en Cusco, se evalúa que las principales celebraciones se lleven a cabo en en la explanada del parque arqueológico de Saqsayhuamán. Y, en Pucallpa,se espera que sea en el estadio Aliardo Soria Pérez y la catedral de la ciudad.