Fuegos artificiales en la Costa Verde: el drama de los vecinos y las empresas que ofrecen estos espectáculos

De acuerdo con los reclamos, los fuegos artificiales forman parte de eventos propiciados por empresas que se dedican a organizar pedidas de mano en las playas de la Costa Verde. Las últimas ceremonias ocasionaron que algunos vecinos que viven frente a las playas del lugar grabaran los pirotécnicos y se quejaron del ruido frecuente que producen.

Asimismo, existe la preocupación por que estos fuegos artificiales se vuelvan a producir durante los festejos de Año Nuevo. Durante la noche de Navidad también se registraron el uso de pirotécnicos en distritos cuya jurisdicción comprenden la Costa Verde, pese a que sus municipios lo prohíben.

Cabe mencionar que las restricciones por el uso de pirotécnicos y fuegos artificiales se han reforzado más en los últimos años debido a una mayor concientización por la afectación que les puede causar el alto ruido que generan a los animales y personas diagnosticadas con determinas condiciones (como autismo). Además, a esto se suma el factor de cuidado del medio ambiente.

Detalles de los eventos

El Comercio contactó a algunas de las empresas que se encargan de realizar estos eventos para conocer si efectivamente ofrecen un espectáculo con fuegos artificiales y si cuentan con autorización para ello. Una de ellas es Felys Ballons, la cual dentro de sus servicios ofrece picnics románticos al aire libre, pedidas de mano con decoración personalizada, alquileres de AirBNB, yates y más.

La empresa comentó que solo utilizan fuegos artificiales en eventos realizados en playa Venecia, en Villa El Salvador. Asimismo, aseguraron que aquellos que organizan en distritos como Barranco y Chorrillos no utilizan pirotécnicos de ese tipo.

Por su parte, InLove Decoraciones señaló que anteriormente han estado organizando pedidas de mano en Barranco y Chorrillos, pero que por el verano las autoridades ya no están permitiendo ningún evento en áreas de playa y menos el uso de pirotécnicos.

“Le comento que en toda la Costa Verde ya no permiten realizar eventos. Serenazgo o Fiscalización pueden arruinar la propuesta (pedida de mano). Tampoco se puede hacer uso de fuegos artificiales en la Costa Verde. Serenazgo llega al toque por la queja de los vecinos", precisaron.

En el catálogo que se ofrece se precisa que es posible agregar fuegos artificiales al servicio que se desea adquirir.

Como solución, la empresa propone algunos otros lugares donde se puede realizar la pedida de mano sin problema alguno, según refiere. Dos de estos sitios son las playas Venecia y Barlovento, en Villa el Salvador. “Son tranquilas y nadie molesta. Están a 15 o 20 minutos de la municipalidad de Chorrillos y a unas cuadras de la Universidad Científica del Sur”, afirmaron.

Kuyana Teepees es otra de las empresas que llevan a cabo eventos de pedidas de mano. Si bien dentro de los paquetes que ofrece no describe la utilización de pirotecnia, sí los ofrece como adicionales por un monto adicional.

Con un monto adicional se puede solicitar el uso de pirotécnicos en estos eventos.

Municipios responden

Fuentes de la Municipalidad de Barranco indicaron a El Comercio que dichas ceremonias en que se utilizaron fuegos artificiales no se llevaron a cabo en playas de la mencionada jurisdicción.

Por su parte, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, confirmó a este Diario que algunos eventos de este tipo sí se han realizado en playas del distrito, como Agua Dulce y Las Sombrillas, durante las semanas anteriores.

Eventos se han realizado en playas como Agua Dulce y Las Sombrillas. Foto: Antonio Melgarejo

El burgomaestre indicó que se trata de actividades que fueron autorizadas por la anterior gestión, pero que a partir del 1 de enero ya no estarán permitidas. Los eventos tales como fiestas de promoción de niños, toma de fotos y pedidas de mano incluían el uso de pirotécnicos.

“De todo eso tengo pleno conocimiento y estamos tomando las acciones de ya no permitir esas actividades con permiso municipal”, manifestó Cortez.

El alcalde también dijo que su gestión está tratando de buscar un lugar adecuado para la realización de estas actividades, ya que sostuvo que no se puede impedir el uso de las playas, aunque sí se puede precisar qué zonas serían las más adecuadas para ese tipo de eventos.

Vecinos que viven en los alrededores de la Costa Verde advirtieron sobre el ruido de los pirotécnicos. Foto: Antonio Melgarejo

En tanto, explicó que dichas actividades se estaban realizando entre la playa Las Sombrillas y la playa Agua Dulce. “Hemos encontrado una playa que se llama La Caplina, que no tiene vecinos alrededor ni un uso masivo de de bañistas, ya que es una zona rocosa. La vamos a acondicionar para que se pueda hacer ese tipo de actividades y que no perjudique a nadie“, expresó.

Fiestas de fin de año sin pirotecnia

La semana pasada, el presidente José Jerí lideró el lanzamiento de la campaña “Econavidad: Más amor, menos ruido”, a fin de sensibilizar a la población sobre el uso de la pirotecnia e incentivar una celebración de fin de año responsable y sostenible, sin pirotecnia sonora, con menos plástico y un consumo más consciente.

“Es un mensaje que debemos transmitir a todos para evitar que nuestras mascotas sufran, por lo que invitamos a la población a ser consciente con quienes nos brindan su amor incondicional. Además, en la búsqueda de reducir el impacto al medioambiente, evitemos el uso de plásticos de un solo uso en estas fiestas”, remarcó el mandatario.

Agregó que los animales, especialmente perros y aves, sufren estrés, angustia y pánico durante el uso de los pirotécnicos debido a la alta sensibilidad de sus oídos. Además, las personas con problemas respiratorios, cardiovasculares o con espectro autista también se ven gravemente afectadas por el ruido.

Cabe resaltar que la alta exposición al ruido de los pirotécnicos puede generar taquicardia, temblores y otros problemas de salud, especialmente en los más vulnerables.

Restricciones por pirotécnicos

Consultada por El Comercio, la Municipalidad de Miraflores indicó que desde el 2017, rige en el distrito la Ordenanza 480, que tipifica el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas, el mismo que incluye sanciones por el uso de pirotécnicos en su jurisdicción.

La comuna resaltó que estos códigos de infracción no solo se aplican para Navidad y Año Nuevo, sino que también se tienen en cuenta y son de aplicación durante todo el año. Las restricciones y multas son:

(Sanción 07-125): Por comercialización y/o distribución de artículos pirotécnicos, en el caso de eventos sociales, espectáculos públicos no deportivos, dentro o fuera del establecimiento donde se realice la actividad. Multa: 3 UIT

(Sanción 21-135): Por usar y/o manipular productos pirotécnicos en locales y/o ambientes cerrados públicos o privados. Multa: 1 UIT

(Sanción 21-134): Por efectuar la venta de productos pirotécnicos detonantes o deflagrantes á menores de edad. Multa: 1 UIT

(Sanción 21-133): Por efectuar el comercio ambulatorio de productos pirotécnicos detonantes o deflagrantes. Multa: 1 UIT

(Sanción 21-132): Por mantener y/o almacenar, en instalaciones, material inflamables, explosivos, productos pirotécnicos, sin las medidas de seguridad en Defensa Civil. Multa: 1 UIT

(Sanción 21-131): Por realizar espectáculos pirotécnicos, manipular artefactos explosivos y/o productos pirotécnicos, sin contar con los permisos correspondientes de las autoridades del gobierno local y central, de acuerdo a las normas vigentes. Multa: 1 UIT

(Sanción 22-112): Por manipular productos pirotécnicos fuera de las horas, lugares y actividades autorizadas. Multa: 0,30 UIT

En Miraflores, la Ordenanza N.º 480 tipifica siete infracciones relacionadas con la pirotecnia. Entre ellas figuran la venta ambulatoria, la oferta a menores de edad y la manipulación fuera de horarios o espacios autorizados. Las sanciones pueden llegar hasta 3 UIT, dependiendo de la gravedad de la falta.

Otra comuna que regula la comercialización y el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo es la de Surco. La persona que incumpla con la norma puede ser sancionada con una multa de hasta S/5.350.

Del mismo modo, en Jesús María, la Ordenanza N.º 642 establece que cualquier persona que utilice o venda pirotecnia sin permiso será multada con S/5.350. La norma incluye la quema de muñecos y el uso de fuegos artificiales en la vía pública.

En tanto, la Municipalidad de Pueblo Libre advirtió que sancionará la fabricación, almacenamiento, transporte o comercialización ilegal de pirotécnicos durante las fiestas de fin de año. Las multas pueden ser elevadas y acompañadas del decomiso del material.

Los municipios recordaron que estas restricciones buscan prevenir accidentes, proteger el medio ambiente y evitar afectaciones a personas vulnerables, como niños, adultos mayores y mascotas.