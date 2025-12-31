Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
Fuegos artificiales en la Costa Verde: el drama de los vecinos y las empresas que ofrecen estos espectáculos
Resumen de la noticia por IA
Fuegos artificiales en la Costa Verde: el drama de los vecinos y las empresas que ofrecen estos espectáculos

Fuegos artificiales en la Costa Verde: el drama de los vecinos y las empresas que ofrecen estos espectáculos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Si bien en el último tiempo se ha reducido el uso de pirotécnicos durante las fiestas de fin de año, aun en muchas partes del país se sigue reportando el uso de estos artefactos pese a que ya existen normas municipales que prohíben su venta y/o restringen su utilización. Una clara muestra de esta situación fue la presencia de fuegos artificiales en el cielo de la Costa Verde en días recientes como parte de lo que serían celebraciones de pedidas de mano. Estos hechos fueron reportados por vecinos de Barranco y Chorrillos a través de las redes sociales.

TAGS